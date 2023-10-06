В Рыбинске простаивают новые ясли стоимостью более чем за 30 миллионов рублей

Ясли на территории детсада № 94 в Рыбинске построили по нацпроекту в 2021 году.

В феврале 2022-го корпус открыл свои двери для 40 малышей. А уже вскоре их «эвакуировали» в соседнее здание: кровля оказалась негерметичной, с потолка полилась вода. В итоге ясли стоимостью 32 миллиона рублей не эксплуатируются до сих пор.

Активисты Народного фронта, получив обращение от жителей города, выехали на место с представителями администрации и прокуратуры. Следы протечек везде: в спальне, музыкальном зале, пищеблоке, медкабинете, теплоузле.

– Кровля будто накапливает воду и может течь даже в жару, когда нет дождей, – рассказала заведующая садиком Елена Цапаева.

Гарантия на объект пять лет. Подрядчик, по словам чиновников, только имитирует исполнение обязательств по контракту. Поэтому власти решили провести ремонт за счёт бюджета и взыскать потраченную сумму через суд.

Прокуратура организовала проверку: правовую оценку дадут действиям как подрядчика, так и заказчика. Народный фронт обратится и в Следком.

Также общественники настаивают на включении подрядчика в реестр недобросовестных. В послужном списке организации ещё один проблемный объект нацпроекта в Рыбинске – детсад № 20. Его строительство обернулось уголовным делом и судебными разбирательствами.