В Рыбинске простаивают новые ясли стоимостью более чем за 30 миллионов рублей ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске простаивают новые ясли стоимостью более чем за 30 миллионов рублей

06.10.2023, 12:12, Новости
Теги: , , ,

Ясли на территории детсада № 94 в Рыбинске построили по нацпроекту в 2021 году.

В феврале 2022-го корпус открыл свои двери для 40 малышей. А уже вскоре их «эвакуировали» в соседнее здание: кровля оказалась негерметичной, с потолка полилась вода. В итоге ясли стоимостью 32 миллиона рублей не эксплуатируются до сих пор.

Активисты Народного фронта, получив обращение от жителей города, выехали на место с представителями администрации и прокуратуры. Следы протечек везде: в спальне, музыкальном зале, пищеблоке, медкабинете, теплоузле.

– Кровля будто накапливает воду и может течь даже в жару, когда нет дождей, – рассказала заведующая садиком Елена Цапаева.

Гарантия на объект пять лет. Подрядчик, по словам чиновников, только имитирует исполнение обязательств по контракту. Поэтому власти решили провести ремонт за счёт бюджета и взыскать потраченную сумму через суд.

Прокуратура организовала проверку: правовую оценку дадут действиям как подрядчика, так и заказчика. Народный фронт обратится и в Следком.

Также общественники настаивают на включении подрядчика в реестр недобросовестных. В послужном списке организации ещё один проблемный объект нацпроекта в Рыбинске – детсад № 20. Его строительство обернулось уголовным делом и судебными разбирательствами.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Зам главы в розыске, генеральный директор в СИЗО

06.10 / Кабеленесущие системы

29.09 / С 30 сентября Волжский мост снова перекроют на четверо суток. Расписание автобусов

11.09 / «Команда Рыбинска» поблагодарила своих избирателей и озвучила планы на будущее

11.09 / Особенности маневровой лебедки

10.09 / Откровенно о «Команде Рыбинска»

07.09 / В ОДК–Сатурн вливается новый поток студентов программы «Крылья Ростеха»

04.09 / Специалисты ОДК–Сатурн провели уроки знаний в подшефных школах

30.08 / Профессиональное кухонное оборудование для ресторана или кафе: виды и особенности выбора

29.08 / В ОДК–Сатурн прошел День первоклассника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика