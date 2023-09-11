Особенности маневровой лебедки

Маневровая лебедка https://lebedki-ufa.ru/lebedki/elektricheskie/manevrovye/ – оборудование, которое пользуется огромной популярностью. Перед тем, как совершить покупку, стоит проконсультироваться со специалистами, и они помогут сделать правильный выбор.

Маневровая лебедка: особенности

Данное оборудование относят к мощным приспособлениям, которое может с легкостью заменить более габаритную технику. Например, локомотив. Использование лебедки позволяет передвигать вагоны и цистерны с места на место и при этом не затрачивать силу.

Встретить подобное оборудование также можно на погрузочно-разгрузочных складах, которые размещены на железнодорожных станциях. Относительно недавно на подобный механизм обратили внимание и горняки. Он стал незаменимым помощником на шахтах и различных производствах. В случае, если происходит какая-то аварийная ситуация и воспользоваться каким-то другим оборудованием не получается, то стоит обратить внимание на маневровые лебедки и воспользоваться ими.

В специализированных магазинах можно найти не только электрические модели, но и пневматические. Что касается пневматических лебедок, то их используют, в основном, на угольных шахтах. Они идеально подходят для того, чтобы перетаскивать уголь.

Для того, чтобы лебедка стояла ровно, требуется ее правильно монтировать. Специалисты используют анкерные болты, которые позволяют добиться максимальной прочности. Вопрос прочности играет огромную роль. При выполнении тяжелых работ нужно сделать все возможное, чтобы лебедка не двигалась и была прочно привинчена.

В продаже также можно найти и модели, которые оснащены оцинкованным канатом. Они используются для того, чтобы перемещать грузы с легковоспламеняющейся продукцией. Другое оборудование не может использоваться в этом случае.

В каких условиях данное оборудование может эксплуатироваться?

Специалисты считают, что подобная техника имеет свой срок эксплуатации. Лебедки можно эксплуатировать на протяжении 7-ми лет и только в том случае, если будут соблюдаться все рекомендации.

Есть определенные условия, на которые обязательно стоит обратить внимание. Например,