В ОДК–Сатурн вливается новый поток студентов программы «Крылья Ростеха»

На рыбинском предприятии ОДК–Сатурн прошла встреча руководителей предприятия и Рыбинского государственного авиационного технического университета им. П. А. Соловьева (РГАТУ) с первокурсниками программы «Крылья Ростеха».

В 2023 году ОДК–Сатурн и РГАТУ завершили новый целевой набор в программу «Крылья Ростеха» по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». Обучение организовано по двум профилям, конструкторскому и технологическому. С первого дня учебы «крылатые» студенты трудоустроены в ОДК–Сатурн.

В адрес новых сотрудников коллектива моторостроителей прозвучали напутствия от директора по персоналу ОДК–Сатурн Светланы Жуковой, ректора РГАТУ Валерия Кошкина, начальника ОКБ-1 ОДК–Сатурн Вячеслава Бушманова, главного технолога ОДК–Сатурн Артура Берестевича. Тесная связь с предприятием, его специалистами, одна из уникальных особенностей подготовки инженеров будущего.

– Участники программы «Крылья Ростеха» имеют значительные преимущества перед другими студентами. Начиная с первых дней первого курса, они становятся полноценными работниками ОДК–Сатурн. Программа целевого обучения выстроена под требования современных конструкторских и технологических бюро ОДК–Сатурн. Это уникальный шанс получить качественное образование и весомую материальную поддержку от предприятия, приобрести огромный опыт и полностью адаптироваться в будущем трудовом коллективе, – сказала директор по персоналу ОДК–Сатурн Светлана Жукова.

– Для тех, кто учится по программе «Крылья Ростеха» в Рыбинске открываются колоссальные возможности. Здесь есть успешное предприятие с уникальными технологиями, потому что авиационный двигатель – это один из самых сложных объектов, который создают инженеры. Здесь есть возможность учиться у самых лучших наставников, получать самые высокие компетенции. Перед молодыми специалистами открываются самые широкие перспективы. Желаю нам успеха, наш успех – это успех наших выпускников, – сказал ректор РГАТУ им. П. А. Соловьева Валерий Кошкин.

В планах первого года обучения освоение рабочей специальности, токаря или фрезеровщика. Летом студенты пройдут практику в конструкторских и технологических отделах ОДК-Сатурн.

– Я приехал в Рыбинск из Ярославля. В «Крыльях Ростеха» сочетаются теоретические и практические занятия на предприятии. Конечно, нужно будет приложить много усилий, чтобы стать хорошим инженером-конструктором. Буду стараться, чтобы достичь своей цели, – поделился студент РГАТУ Ярослав Королев.

Студенты побывали в учебном центре предприятия, ознакомились с авиационным газотурбинным двигателем, который используют для обучения технических специалистов авиакомпаний, с работой металлообрабатывающих центров на учебно-производственном участке.

Образовательная программа «Крылья Ростеха» стартовала в 2020 году с целью подготовки многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения с учетом требований будущих работодателей. Ее индустриальными партнерами выступили ОДК, ОАК, «Вертолеты России», КРЭТ и «Технодинамика». На сегодняшний день в образовательном проекте участвуют 15 профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Ключевым методологическим партнером выступает Московский авиационный институт (МАИ).

В 2022 году Госкорпорация Ростех направила на целевое обучение более 300 выпускников школ в рамках уникального образовательного проекта «Крылья Ростеха». При этом программа вышла за рамки высшего образования — она охватывает подготовку рабочих кадров по линии среднего профессионального образования для авиастроительной отрасли, а также профориентацию школьников.