Специалисты ОДК–Сатурн провели уроки знаний в подшефных школах

Представители ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в День знаний традиционно приняли участие в торжественных линейках и классных часах в подшефных школах.

Встречи состоялись в СОШ №№ 12, 23, 30, 10, гимназии № 8 и лицее № 2 Рыбинска.

Руководители и специалисты ОДК-Сатурн поздравили школьников и педагогов с началом учебного года, рассказали о возможностях, которые дает ребятам взаимодействие школы, вуза и предприятия, представили VR-шоу высокотехнологичной продукции «Виартикум». Это одно из первых в отрасли VR-решений о технологиях и особенностях газотурбинного двигателя для подрастающего поколения и молодежи.

– В школе № 12 мы продемонстрировали виртуальный контент, созданный специалистами ОДК-Сатурн специально для школьников и студентов, который в интересной форме дает понять, почему важно быть инженером, какие при этом достигаются технологические высоты и почему нужно изучать математику, физику и другие точные науки, – сказал директор по цифровой трансформации ОДК-Сатурн Евгений Алексеев.

В ОДК-Сатурн уверены, растить кадры для работы в высокотехнологичных областях двигателестроения нужно со школьной скамьи, в последующем сопровождая в колледжах, университетах и далее по всему профессиональному пути.

В ОДК-Сатурн развита социальная и молодежная политика, предприятие поддерживает молодых специалистов в их стремлении активно развиваться в разных направлениях.

– В ходе встреч со школьниками мы рассказываем о деятельности ОДК-Сатурн и новых профессиях, шагнувших на предприятие. О том, что мы занимаемся искусственным интеллектом и робототехникой, о том, что появляются новые направления, такие как гиперзвук, водородная техника. О том, без чего невозможно сделать изделие – это новые технологические процессы, аддитив, композиты, интерметалиды. О том, что нашему предприятию и нашему с каждым днем меняющемуся к лучшему городу моторостроителей нужны талантливые целеустремленные молодые специалисты, – сказал эксперт службы генерального конструктора ОДК-Сатурн Анатолий Лысенко.

Чтобы повысить уровень фундаментальных знаний старшеклассников, ОДК-Сатурн реализует целый ряд проектов совместно с департаментом образования и Рыбинским государственным авиационным техническим университетом. В Рыбинске растет число инженерных классов, продолжает работу «Виртуальный реактор», благодаря которому у школьников есть возможность вести исследования, бывать в лабораториях и цехах. Проводится чемпионат по физике «Построй карьеру в ОДК».