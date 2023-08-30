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Профессиональное кухонное оборудование для ресторана или кафе: виды и особенности выбора

30.08.2023, 16:18, Детали
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Профессиональное оборудование для кухни – это оборудование, используемое на кухне в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания. Оно отличается от бытового оборудования тем, что предназначено для использования в условиях высокой нагрузки и интенсивного использования. Оно необходимо на кухне для того, чтобы обеспечить быструю и эффективную работу персонала, а также для улучшения качества готовой продукции. Например, использование профессиональных плит, духовых шкафов, холодильников и посудомоечных машин позволяет сократить время приготовления блюд, сохранить их качество и избежать порчи продуктов. Кроме того, профессиональное оборудование обычно имеет более высокую мощность и надежность, что делает его более долговечным и удобным в использовании.

Профессиональное оборудование можно купить в специализированных магазинах на https://www.complex-trade.ru/ или у дилеров. Некоторые производители оборудования могут также иметь свои собственные магазины или представительства в различных регионах. Перед покупкой необходимо убедиться в наличии сертификатов качества и гарантийных обязательств от производителя.

Типы профессионального оборудования

  • Тепловое оборудование – это оборудование, предназначенное для приготовления пищи путем нагрева. К тепловому оборудованию относятся плиты, духовые шкафы, фритюрницы, грили и т.д. Они используются в ресторанах, кафе, столовых и других заведениях общепита.
  • Хлебопекарное оборудование для производства хлеба и других хлебобулочных изделий. К нему относятся хлебопекарные печи, тестомешалки, расстойники и т.д.
  • Кондитерское оборудование для приготовления кондитерских изделий, таких как торты, пирожные, конфеты и т.д. Кондитерское оборудование включает в себя миксеры, взбивальные машины, формы для выпечки и т.д.
  • Посудомоечное оборудование – это машины, предназначенные для мытья посуды в автоматическом режиме.
  • Электромеханическое оборудование – это оборудование, работающее от электрической энергии. К электромеханическому оборудованию относятся мясорубки, овощерезки, миксеры и т.д.
  • Оборудование для бара – это оборудование, предназначенное для обслуживания баров и ресторанов. К оборудованию для бара относятся кофемашины, соковыжималки, холодильники для напитков и т.д.

При выборе профессионального кухонного оборудования необходимо учитывать размер и мощность, функциональность, стоимость, бренд и обслуживание. Важно выбрать оборудование, которое соответствует потребностям вашего бизнеса, обеспечивает эффективность и качество работы, а также легко обслуживать и ремонтировать при необходимости.




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