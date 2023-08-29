В ОДК–Сатурн прошел День первоклассника

В ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в преддверии нового учебного года прошел День первоклассника для детей работников предприятия. В профориентационном мероприятии приняли участие 498 юных моторостроителей.

Впервые ОДК-Сатурн при поддержке Ярославского регионального отделения «Союза машиностроителей России» провел День первоклассника в 2019 году. С тех пор этот праздник стал традицией.

В фойе городского Общественно-культурного центра – фотозоны и ростовые куклы, в программе праздника – фильм о предприятии, сказочное путешествие в страну знаний и любимые мультфильмы. И конечно – напутствие заместителя генерального директора – управляющего директора ОДК–Сатурн, Почетного гражданина Рыбинска, Героя Труда Российской Федерации, председателя Ярославского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Виктора Полякова.

– Мы особое внимание уделяем воспитанию наших детей. В этом году рекордное количество детей работников предприятия – 498 мальчишек и девчонок – впервые идут в школу, а всего в городе – порядка 2100 первоклассников. Вот и считайте, какая могучая сила ОДК–Сатурн. Поздравляю юных моторостроителей и их родителей с новым жизненным этапом. Учеба – это большой труд. Желаю, чтобы школьные годы приносили радость. И спасибо за то, что вы живете и работаете на благо нашего успешного высокотехнологичного предприятия, – сказал Виктор Поляков.

Каждому ребенку предприятие подарило подарок: шоколадную азбуку, красочное расписание уроков и книжную новинку рыбинского издательства «Медиарост» о выдающихся конструкторах авиационных двигателей. Она расскажет юным читателям о моторах, как работали великие конструкторы, каким образом приходили к ним идеи их лучших творений.

Это уже третье детское издание, увидевшее свет при поддержке ОДК-Сатурн и представленное на празднике для первоклассников. В 2019-м это была книга «От ковра-самолета до реактивного двигателя», в 2021-м – «Сказочные приключения лопатки» и в 2023 году – «Подарить самолету сердце».

В рамках профориентационной работы ОДК-Сатурн тесно взаимодействует со среднеобразовательными школами, учреждениями дополнительного образования, детскими садами. Является постоянным организатором конкурса «Построй карьеру в ОДК» в Рыбинске. Реализует проекты поддержки преподавателей и родителей в целях повышения уровня знаний школьников по профильным для предприятия дисциплинам. Предприятие шефствует над инженерными классами авиастроительного профиля, а также классами инженерной направленности по линии «Союза машиностроителей России».