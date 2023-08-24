В ОДК–Сатурн школьники получили первый производственный опыт

В ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) школьники прошли стажировку на предприятии и познакомились с рабочей специальностью станочника широкого профиля.

Участниками проекта стали дети сотрудников ОДК–Сатурн, которые интересуются техникой и, на примере своих родителей, планируют связать свою жизнь с высокотехнологичным производством.

Трудоустроенные стажерами в ОДК-Сатурн учащиеся восьмых – десятых классов, на протяжении месяца получали теоретические знания, постигали практические азы работы на универсальном станочном оборудовании. Для многих ребят это первый рабочий опыт и первая запись в трудовой книжке.

– В ходе теоретических занятий школьники изучали черчение, основы техпроцессов, программирования. На практике, в экспериментально-технологическом цехе, они знакомились с различными видами металлообрабатывающих станков – токарным, фрезерным, шлифовальным, электроэрозионным, зубодолбежным оборудованием, с методами обработки деталей, с измерительными приборами. В программу стажировки также вошли экскурсии по производственным цехам и выставочному залу (музею) предприятия, – сказала начальник Учебного центра ОДК–Сатурн Наталья Белова.

Проект «Введение в специальность «Станочник широкого профиля» впервые состоялся в прошлом году. Текущим летом он был продолжен – с учетом положительных отзывов детей и родителей.

– По итогам участия в этом профориентационном проекте мой сын Кирилл полон новых знаний и впечатлений. Стажировка дала возможность окунуться в атмосферу производства, ближе познакомиться с рабочими профессиями, увидеть, как происходит обработка детали, и даже поучаствовать в процессе. Все это поможет ему в профессиональном самоопределении и становлении, – отметил ведущий специалист группы управления проектами ОДК-Сатурн Евгений Чариков.

В 2023 году ОДК-Сатурн также реализовал проекты по обучению школьников – детей работников предприятия – основам черчения и общей физики.

В новом учебном году предприятие расширяет шефство над инженерными классами авиастроительного профиля и классами инженерной направленности по линии «Союза машиностроителей России».