Рифленая и гладкая арматура – высокая прочность, устойчивость к деформации ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Рифленая и гладкая арматура – высокая прочность, устойчивость к деформации

21.08.2023, 19:19, Детали
Теги: ,

Армирование является одним из основных этапов строительных работ. По определению арматура представляет собой вставки в виде стальных стержней, сеток или других форм, которые помещаются в конструкционный бетон для повышения его прочности на растяжение. Строительная арматура важна для улучшения параметров бетона, срока службы всей конструкции, а также повышения ее долговечности.

На официальном сайте компании ООО «РОБМЕТАЛЛСТАЛЬ» можно более детально ознакомиться с большим выбором металлопроката и воспользоваться привлекательным предложением – купить арматуру по выгодной цене. Предложение стальных арматурных стержней широкое и разнообразное, и их выбор зависит от конкретного применения и технических требований.

Бетон – материал прочный и устойчивый к сжатию, но в то же время нерастяжимый и достаточно хрупкий. Основная цель использования стальной арматуры — усиление конструкции и снижение риска образования трещин в бетоне.

Стальные стержни обеспечивают дополнительную прочность и гибкость бетона, благодаря чему конструкция лучше выдерживает напряжения и нагрузки. Они характеризуются круглым или прямоугольным поперечным сечением. Доступны в различных размерах и длинах.

Рифленая арматура – максимальное сцепление с бетоном

Рифление увеличивает поверхность контакта между материалами, что способствует более надежной фиксации и предотвращает смещение арматуры внутри бетона. Главное преимущество рифленой арматуры заключается в ее способности выдерживать значительные нагрузки.

Основные преимущества арматуры с рифленой текстурой:

  • Обеспечивает надежное сцепление с бетоном, что способствует равномерному распределению нагрузок между материалами.
  • Обладает высокой прочностью и устойчивостью к динамическим нагрузкам, делая ее подходящей для строительства в зоне землетрясений.
  • Предотвращает скольжение арматуры внутри бетона.

Рифленая арматура изготавливается из особого вида углеродистой стали. Этот вид стержней может иметь разный диаметр и форму. Наиболее распространены круглые стержни. Толщина стержней также варьируется, что влияет на их прочность.

Ребристые стержни широко используются в строительстве, поскольку в сочетании с бетоном они образуют железобетон, отличающийся исключительной прочностью.

Гладкая арматура – прочность, широкое применение

Гладкая арматура, в отличие от рифленой, не имеет ребер на поверхности. Она используется для прочного армирования в железобетонных конструкциях. Прочная сталь обеспечивает долговечность всей конструкции. Стержни отличаются универсальностью использования, благодаря чему их можно использовать для создания фундаментов, потолков или лестниц, а также укрепления колонн.

Арматуру с гладкой текстурой также можно использовать в качестве армирования полов в местах с ожидаемым повышенным давлением, таких как различные склады или подъездные пути. В строительстве стержни чаще всего применяют при возведении мачт, опорных столбов, дымовых труб.

Основные достоинства гладкой арматуры:

  • Поверхность гораздо легче обрабатывается и монтируется, что ускоряет процесс строительства и уменьшает затраты.
  • Требует меньшего количества стали для создания такой же прочности, которой обладает рифленая арматура

Выбор между рифленой и гладкой арматурой

Если требуется высокая устойчивость к нагрузкам и долговечность, рифленая арматура предпочтительнее. В том случае, когда важны экономические аспекты, ускорение процесса строительства и уменьшение затрат, гладкая арматура может быть более подходящим вариантом.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Цемент – популярный стройматериал с широким спектром применения

20.08 / Как выбрать стойку для цветов?

12.08 / Улицу Бульварную закроют для ремонта до конца октября

08.08 / В следующем году Рыбинск получит больше миллиарда рублей на дороги

31.07 / Профнастил: особенности и преимущества

27.07 / С 29 июля Волжский мост перекроют на четыре дня. Маршруты и расписание общественного транспорта

18.07 / Перезалог недвижимости в ГК “Содействие”

07.07 / Сиротам газ не нужен

05.07 / Фахверковые дома: традиции и преимущества

28.06 / Рыбинский мост закроют для транспорта. Расписание автобусных маршрутов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика