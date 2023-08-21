Рифленая и гладкая арматура – высокая прочность, устойчивость к деформации

Армирование является одним из основных этапов строительных работ. По определению арматура представляет собой вставки в виде стальных стержней, сеток или других форм, которые помещаются в конструкционный бетон для повышения его прочности на растяжение. Строительная арматура важна для улучшения параметров бетона, срока службы всей конструкции, а также повышения ее долговечности.

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Бетон – материал прочный и устойчивый к сжатию, но в то же время нерастяжимый и достаточно хрупкий. Основная цель использования стальной арматуры — усиление конструкции и снижение риска образования трещин в бетоне.

Стальные стержни обеспечивают дополнительную прочность и гибкость бетона, благодаря чему конструкция лучше выдерживает напряжения и нагрузки. Они характеризуются круглым или прямоугольным поперечным сечением. Доступны в различных размерах и длинах.

Рифленая арматура – максимальное сцепление с бетоном

Рифление увеличивает поверхность контакта между материалами, что способствует более надежной фиксации и предотвращает смещение арматуры внутри бетона. Главное преимущество рифленой арматуры заключается в ее способности выдерживать значительные нагрузки.

Основные преимущества арматуры с рифленой текстурой:

Обеспечивает надежное сцепление с бетоном, что способствует равномерному распределению нагрузок между материалами.

Обладает высокой прочностью и устойчивостью к динамическим нагрузкам, делая ее подходящей для строительства в зоне землетрясений.

Предотвращает скольжение арматуры внутри бетона.

Рифленая арматура изготавливается из особого вида углеродистой стали. Этот вид стержней может иметь разный диаметр и форму. Наиболее распространены круглые стержни. Толщина стержней также варьируется, что влияет на их прочность.

Ребристые стержни широко используются в строительстве, поскольку в сочетании с бетоном они образуют железобетон, отличающийся исключительной прочностью.

Гладкая арматура – прочность, широкое применение

Гладкая арматура, в отличие от рифленой, не имеет ребер на поверхности. Она используется для прочного армирования в железобетонных конструкциях. Прочная сталь обеспечивает долговечность всей конструкции. Стержни отличаются универсальностью использования, благодаря чему их можно использовать для создания фундаментов, потолков или лестниц, а также укрепления колонн.

Арматуру с гладкой текстурой также можно использовать в качестве армирования полов в местах с ожидаемым повышенным давлением, таких как различные склады или подъездные пути. В строительстве стержни чаще всего применяют при возведении мачт, опорных столбов, дымовых труб.

Основные достоинства гладкой арматуры:

Поверхность гораздо легче обрабатывается и монтируется, что ускоряет процесс строительства и уменьшает затраты.

Требует меньшего количества стали для создания такой же прочности, которой обладает рифленая арматура

Выбор между рифленой и гладкой арматурой

Если требуется высокая устойчивость к нагрузкам и долговечность, рифленая арматура предпочтительнее. В том случае, когда важны экономические аспекты, ускорение процесса строительства и уменьшение затрат, гладкая арматура может быть более подходящим вариантом.