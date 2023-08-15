В ОДК-Сатурн презентовали VR-проект «Виартикум» для школьников

Выставочный зал ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) расширил свои возможности.

Школьникам-стажерам, работающим в летний период на предприятии, в ходе экскурсии по выставочному залу представили VR-шоу высокотехнологичной продукции «Виартикум». Это одно из первых в отрасли VR-решений о технологиях и особенностях газотурбинного двигателя, созданное специально для подрастающего поколения и молодежи.

С помощью очков виртуальной реальности «Виартикум» позволяет погрузиться в увлекательный мир двигателестроения, где можно познакомиться с инженерами-конструкторами, выдающимися современниками, кто создает газотурбинные двигатели, узнать, как они устроены, где применяются и как работают. В качестве образца VR-шоу использован двухконтурный турбореактивный авиационный двигатель Д-30КП. Уникальное виртуальное путешествие совершается с участием цифрового наставника – Героя Труда РФ, заместителя генерального директора-управляющего директора ОДК-Сатурн Виктора Анатольевича Полякова.

– Выставочный зал предприятия – это статика, достижения прошлого, наша история, представленная в двигателях. Он демонстрирует величие нашей страны. А виртуальный музей – VR-пространство позволяет заглянуть в будущее. «Виартикум» поможет школьникам узнать о профессии инженера и определиться с выбором своего будущего направления в образовании. Инженер – человек, работающий с техникой, это одна из ключевых специальностей, которая определяет технологическую независимость страны и достоинство нации, – сказал Виктор Поляков.

Идею создания VR-шоу подсказали сами учащиеся профильных школ, во время «уроков о главном», в которых специалисты предприятия участвовали в сентябре прошлого года.

– Перед нами стояла задача – вызвать интерес молодых людей к предприятию, его продукции и достижениям, рассказать о важности для страны производимых изделий. В итоге благодаря группе специалистов ОДК-Сатурн с участием студентов РГАТУ имени П.А. Соловьева нам удалось реализовать довольно яркий и познавательный контент о высокотехнологичной продукции. С помощью виртуальной экскурсии можно окунуться в многомерный мир двигателя Д-30КП, и всё пространство на 360 градусов вокруг становится информативным. На помощь юношам и девушкам в выборе профессии приходят передовые цифровые инструменты, – рассказал директор по цифровой трансформации ОДК-Сатурн Евгений Алексеев.

В ОДК-Сатурн планируют расширить возможности демонстрации VR-шоу «Виартикум», не ограничиваясь пространством выставочного зала предприятия. Виртуальный музей благодаря своей мобильности может быть доступным всем школьникам и студентам учебных заведений Ярославской области.