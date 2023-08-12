Улицу Бульварную закроют для ремонта до конца октября и на день Стоялую ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Улицу Бульварную закроют для ремонта до конца октября и на день Стоялую

12.08.2023, 13:47, Объявления
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С 14 августа до 31 октября в связи с капитальным ремонтом улицы Бульварной движение транспорта по ней будет закрыто.

На указанный период изменяется движение межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок следующим образом:

– автобусы маршрутов №№ 114, 107, 108, 179, 180 при движении от начального пункта на маршруте будут следовать по ул. Герцена – ул. Стоялой – ул. Крестовой (с остановкой «Соборная площадь») и далее по своим маршрутам;
– автобусы маршрутов №№ 150, 152, 160, 156, 505, 506 при движении из Заволжья к контрольно-диспетчерскому пункту «Рыбинск» (автовокзал) будут следовать с моста на ул. Крестовую (с остановкой «Соборная площадь», только для высадки), далее на ул. Стоялую и далее по своим маршрутам;
– автобусы маршрутов №№ 8, 11, 19, 20 будут следовать до остановочного пункта «Соборная площадь».

Кроме того, 13 августа улицу Стоялую закроют для движения транспорта.

Временное перекрытие движения транспортных средств запланировано с 9 до 18 часов на участке дороги от улицы Чкалова до улицы Крестовой. В это время будут проходить съемки кулинарного шоу «Повара на колесах», которое выходит на Первом канале.

На указанный период изменяется движение маршрутов регулярных перевозок следующим образом:

– автобусы маршрутов №№ 150, 152, 160, 156, 505, 506 при движении от начального пункта на маршруте будут следовать по ул. Пушкина, ул. Крестовой и далее по своим маршрутам. В обратную сторону через улицу Бульварную.
– автобусы маршрутов №1, 2, 3, 10, 25, 33, электробусы маршрута №6 при движении в центральную часть города будут следовать по ул.М.Горького, ул. Герцена, ул. Пушкина и далее своими маршрутами.
– автобусы маршрутов №№ 8, 11, 19, 20 будут следовать до остановочного пункта «Соборная площадь».




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