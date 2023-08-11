Практически без изменений

В июле стоимость минимального набора продуктов питания практически не изменилась и составила 5554 рубля.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за последний месяц больше всего выросли цены на яблоки (+7,6%), селедку (+6,8%) и сахар (+6,3%).

Наиболее заметно подешевели: огурцы (-16,4%), лук (-13,4%) и чай (-9,3%).

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц снизилась на 1 рубль 66 копеек – с 5555,88 до 5554,22 рубля.

С начала года потребительские цены на товары и услуги выросли всего на 3,7 процента, утверждает официальная статистика. При этом, в 2022 году рост составил 11,6 процента за год.

Оборот розничной торговли в первом полугодии 2023 года составил 166,8 млрд рублей, или 100,1 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

