Практически без изменений ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Практически без изменений

11.08.2023, 9:09, Главное
Теги: , , ,

В июле стоимость минимального набора продуктов питания практически не изменилась и составила 5554 рубля.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за последний месяц больше всего выросли цены на яблоки (+7,6%), селедку (+6,8%) и сахар (+6,3%).

Наиболее заметно подешевели: огурцы (-16,4%), лук (-13,4%) и чай (-9,3%).

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц снизилась на 1 рубль 66 копеек – с 5555,88 до 5554,22 рубля.

С начала года потребительские цены на товары и услуги выросли всего на 3,7 процента, утверждает официальная статистика. При этом, в 2022 году рост составил 11,6 процента за год.

Оборот розничной торговли в первом полугодии 2023 года составил 166,8 млрд рублей, или 100,1 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июле, рублей 

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15

1,25

506,44

635,56

633,05

-0,4%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4

0,33

292,74

92,95

97,58

5,0%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14

1,17

193,57

217,33

225,83

3,9%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,8

0,15

686,55

102,32

102,98

0,6%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14

1,17

176,57

211,35

206,00

-2,5%

Сельдь соленая, кг 

0,7

0,06

259,62

14,17

15,14

6,8%

Масло сливочное, кг 

1,8

0,15

783,96

122,37

117,59

-3,9%

Масло подсолнечное, кг 

7

0,58

114,94

68,30

67,05

-1,8%

Маргарин, кг 

6

0,5

235,66

119,33

117,83

-1,3%

Сметана, кг 

1,8

0,15

278,33

41,52

41,75

0,6%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110

9,17

63,55

595,47

582,54

-2,2%

Творог нежирный, кг

10

0,83

361,59

295,02

301,33

2,1%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,5

0,21

706,51

149,19

147,19

-1,3%

Яйца куриные, 10 шт, 

18

1,5

72,87

107,04

109,31

2,1%

Сахар-песок, кг 

20

1,67

71,65

112,37

119,42

6,3%

Печенье, кг 

0,7

0,06

239,12

14,50

13,95

-3,8%

Карамель, кг 

0,7

0,06

332,33

19,61

19,39

-1,1%

Чай черный байховый, кг 

0,5

0,04

1338,97

61,54

55,79

-9,3%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,3

17,21

5,13

5,23

1,9%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

2059,47

120,16

125,28

4,3%

Мука пшеничная, кг 

20

1,67

45,35

73,58

75,58

2,7%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115

9,58

52,65

485,59

504,56

3,9%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

81,04

510,56

506,50

-0,8%

Рис шлифованный, кг 

5

0,42

106,27

44,30

44,28

0,0%

Пшено, кг 

6

0,5

49,03

24,81

24,52

-1,2%

Горох и фасоль, кг 

7,3

0,61

54,58

34,51

33,20

-3,8%

Вермишель, кг 

6

0,5

92,72

49,94

46,36

-7,2%

Картофель, кг 

150

12,5

43,49

534,00

543,63

1,8%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35

2,92

56,69

173,45

165,35

-4,7%

Лук репчатый, кг 

20

1,67

54,38

104,60

90,63

-13,4%

Морковь, кг 

35

2,92

67,25

207,70

196,15

-5,6%

Огурцы свежие, кг 

1,8

0,15

96,32

17,29

14,45

-16,4%

Яблоки, кг 

18,6

1,55

132,12

190,32

204,79

7,6%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

 

  

5555,88

5554,22

0,03%



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Медиарейтинги губернаторов за июль 2023 года

09.08 / Выдача рискованных кредитов ограничена

08.08 / Как выбрать трактор в 2023 году: советы экспертов

08.08 / Открытие шиномонтажа в 2023 году: сколько потребуется денег

07.08 / Взрывотехники Росгвардии уничтожили снаряды времен Великой Отечественной войны

03.08 / Приём на службу в органы внутренних дел

31.07 / Выбор качественной офисной мебели

27.07 / За три месяца в регионе обнаружено 22 подделки

25.07 / Психология трейдинга

19.07 / Промокоды «Пятерочка»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика