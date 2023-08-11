Практически без изменений
11.08.2023, 9:09, Главное
Теги: Безработица, Война, Общество, Работа
В июле стоимость минимального набора продуктов питания практически не изменилась и составила 5554 рубля.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за последний месяц больше всего выросли цены на яблоки (+7,6%), селедку (+6,8%) и сахар (+6,3%).
Наиболее заметно подешевели: огурцы (-16,4%), лук (-13,4%) и чай (-9,3%).
В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц снизилась на 1 рубль 66 копеек – с 5555,88 до 5554,22 рубля.
С начала года потребительские цены на товары и услуги выросли всего на 3,7 процента, утверждает официальная статистика. При этом, в 2022 году рост составил 11,6 процента за год.
Оборот розничной торговли в первом полугодии 2023 года составил 166,8 млрд рублей, или 100,1 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июне, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июле, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
506,44
|
635,56
|
633,05
|
-0,4%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
292,74
|
92,95
|
97,58
|
5,0%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
193,57
|
217,33
|
225,83
|
3,9%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
686,55
|
102,32
|
102,98
|
0,6%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
176,57
|
211,35
|
206,00
|
-2,5%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
259,62
|
14,17
|
15,14
|
6,8%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
783,96
|
122,37
|
117,59
|
-3,9%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
114,94
|
68,30
|
67,05
|
-1,8%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
235,66
|
119,33
|
117,83
|
-1,3%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
278,33
|
41,52
|
41,75
|
0,6%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
63,55
|
595,47
|
582,54
|
-2,2%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
361,59
|
295,02
|
301,33
|
2,1%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
706,51
|
149,19
|
147,19
|
-1,3%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
72,87
|
107,04
|
109,31
|
2,1%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
71,65
|
112,37
|
119,42
|
6,3%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
239,12
|
14,50
|
13,95
|
-3,8%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
332,33
|
19,61
|
19,39
|
-1,1%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1338,97
|
61,54
|
55,79
|
-9,3%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17,21
|
5,13
|
5,23
|
1,9%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
2059,47
|
120,16
|
125,28
|
4,3%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
45,35
|
73,58
|
75,58
|
2,7%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
52,65
|
485,59
|
504,56
|
3,9%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
81,04
|
510,56
|
506,50
|
-0,8%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
106,27
|
44,30
|
44,28
|
0,0%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
49,03
|
24,81
|
24,52
|
-1,2%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
54,58
|
34,51
|
33,20
|
-3,8%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
92,72
|
49,94
|
46,36
|
-7,2%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
43,49
|
534,00
|
543,63
|
1,8%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
56,69
|
173,45
|
165,35
|
-4,7%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
54,38
|
104,60
|
90,63
|
-13,4%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
67,25
|
207,70
|
196,15
|
-5,6%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
96,32
|
17,29
|
14,45
|
-16,4%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
132,12
|
190,32
|
204,79
|
7,6%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
|
5555,88
|
5554,22
|
0,03%
Смотреть комментарии → Комментариев нет