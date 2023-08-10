19 августа в Рыбинске запланированно отключение водоснабжения

19 августа с 00:00 до 24:00 для проведения ремонтных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на станции 1 подъёма воды – пос. Волжский (Шекснинское шоссе, д. 31), очистных сооружений воды №2 (пр. Ленина, д. 168), в водопроводных камерах по пр. Ленина, д. 162, а также на пересечении ул. Серова и ул. Малиновская, необходимо произвести остановку подачи холодного водоснабжения в Рыбинске и Рыбинском районе.

На период проведения ремонтных мероприятий останутся без водоснабжения:

– пос. Волжский,

– пос. ГЭС,

– пос. Переборы,

– Веретье 1, 2, 3, 4,

– Прибрежный,

– Западный,

– Северный,

– Центральный,

– Скоморохова гора,

– Запахомовский район,

– Гагаринский,

– Мариевка,

– пос. Искра Октября,

– пос. Юбилейный,

– пос. Костино,

– дер. Пригородная,

– дер. Ануфриева

– дер. Макарово,

– дер. Пригорки,

– пос. Голодяево

Пресс-служба ГП ЯО «Северный водоканал»