19 августа в Рыбинске запланированно отключение водоснабжения ✓ Новости Рыбинска и не только
 

19 августа в Рыбинске запланированно отключение водоснабжения

10.08.2023, 14:02, Объявления
Теги: , ,

19 августа с 00:00 до 24:00 для проведения ремонтных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на станции 1 подъёма воды – пос. Волжский (Шекснинское шоссе, д. 31), очистных сооружений воды №2 (пр. Ленина, д. 168), в водопроводных камерах по пр. Ленина, д. 162, а также на пересечении ул. Серова и ул. Малиновская, необходимо произвести остановку подачи холодного водоснабжения в Рыбинске и Рыбинском районе.

На период проведения ремонтных мероприятий останутся без водоснабжения:

– пос. Волжский,
– пос. ГЭС,
– пос. Переборы,
– Веретье 1, 2, 3, 4,
– Прибрежный,
– Западный,
– Северный,
– Центральный,
– Скоморохова гора,
– Запахомовский район,
– Гагаринский,
– Мариевка,
– пос. Искра Октября,
– пос. Юбилейный,
– пос. Костино,
– дер. Пригородная,
– дер. Ануфриева
– дер. Макарово,
– дер. Пригорки,
– пос. Голодяево

Пресс-служба ГП ЯО «Северный водоканал»




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Купить комод в Москве от производителя, узкий комод можно на Divan.ru

31.07 / Выбор качественной офисной мебели

31.07 / Профнастил: особенности и преимущества

20.07 / Вы можете купить недорогие кресла, кресло-кровать в каталоге магазина Divan.ru

18.07 / Перезалог недвижимости в ГК “Содействие”

05.07 / Фахверковые дома: традиции и преимущества

04.07 / Итальянская кухня на заказ в Москве: секреты выбора и покупки

09.06 / Можно ли мыть натяжной потолок на кухне

08.06 / Знай, от чего страхуешься

02.06 / Конвекторы отопления – быстрый и равномерный обогрев помещения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика