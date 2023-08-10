19 августа в Рыбинске запланированно отключение водоснабжения
10.08.2023, 14:02, Объявления
Теги: Водоканал, ЖКХ, Ремонт
19 августа с 00:00 до 24:00 для проведения ремонтных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на станции 1 подъёма воды – пос. Волжский (Шекснинское шоссе, д. 31), очистных сооружений воды №2 (пр. Ленина, д. 168), в водопроводных камерах по пр. Ленина, д. 162, а также на пересечении ул. Серова и ул. Малиновская, необходимо произвести остановку подачи холодного водоснабжения в Рыбинске и Рыбинском районе.
На период проведения ремонтных мероприятий останутся без водоснабжения:
– пос. Волжский,
– пос. ГЭС,
– пос. Переборы,
– Веретье 1, 2, 3, 4,
– Прибрежный,
– Западный,
– Северный,
– Центральный,
– Скоморохова гора,
– Запахомовский район,
– Гагаринский,
– Мариевка,
– пос. Искра Октября,
– пос. Юбилейный,
– пос. Костино,
– дер. Пригородная,
– дер. Ануфриева
– дер. Макарово,
– дер. Пригорки,
– пос. Голодяево
Пресс-служба ГП ЯО «Северный водоканал»
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