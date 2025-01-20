Автовладельцы воспользовались выгодами краткосрочных полисов ОСАГО

Возможность оформлять краткосрочные полисы появилась у автомобилистов с марта прошлого года.

Срок действия таких документов составляет от 1 дня до 3 месяцев. Интерес к короткому ОСАГО уже проявили дачники и те, кто временно передаёт право управления транспортным средством другому лицу.

В 2024 году в Ярославской области было оформлено более 191 тыс. полисов ОСАГО, из них 1,3 тыс. – краткосрочных. Средняя страховая премия по стандартным полисам в регионе составила 5700 рублей, а по краткосрочным – 580 рублей.

Кроме того, с 1 января 2025 года появилось ещё одно нововведение, облегчающее жизнь автовладельцам. Теперь граждане могут подавать заявление на возмещение по ОСАГО через сайт страховщика или с помощью его мобильного приложения (при наличии). Это распространяется и на ДТП, произошедшие в 2024 году.

– Благодаря дистанционному урегулированию убытков все этапы оказания услуги по ОСАГО могут быть пройдены онлайн: от приобретения полиса до осмотра пострадавшего в ДТП автомобиля (автовладельцу необходимо самостоятельно направить страховщику сделанные фото- и видеоматериалы). При этом у автовладельцев сохраняется возможность оформить выплату по ОСАГО традиционным способом – в офисе страховой компании, – отметила эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.

Чтобы подать заявление, автовладельцу нужно авторизоваться в личном кабинете на сайте страховщика или в мобильном приложении. Для удобства компания может предусмотреть авторизацию с помощью Госуслуг. После этого клиенту надо заполнить электронную форму, указать идентификационный номер европротокола (если он заполнялся в электронном виде) и приложить сканы необходимых документов. Осмотр поврежденного автомобиля может проводиться удаленно, но у страховщика есть право осмотреть его очно.

На любом этапе урегулирования убытка по ОСАГО автомобилист вправе по своему усмотрению сменить форму взаимодействия со страховщиком. Например, с дистанционного перейти на личное общение в офисе, чтобы предоставить какие-либо документы, а затем продолжить общаться в онлайн-формате.