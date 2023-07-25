Психология трейдинга

Многие поступки в нашей жизни продиктованы эмоциями, которые могут привести как к успеху, так и к поражению. Часто исход ситуации зависит от умения контролировать эмоциональное состояние, и трейдинг не исключение.

Как спортсмен без правильного психологического настроя не может одержать победу, так и трейдер рискует лишиться вложений, если действует необдуманно, руководствуясь жаждой быстрой наживы, страхом или эйфорией.

Психология трейдера имеет такое же значение в торговле на бирже, как анализ рынка, риск-менеджмент и выбор правильной стратегии. Разберем детальнее, как эмоции влияют на успешность трейдера, как настроиться на торговлю и какие риски несет трейдинг в азартном состоянии.

Роль психологии в трейдинге

Начинающим трейдерам может показаться, что роль психологии в торговле по уровню важности стоит где-то на последних местах. И это заблуждение может дорого стоить.

Достаточного одного единственного всплеска эмоций – и сделка окажется убыточной, а все усилия напрасными. Тогда как дисциплина в трейдинге и умение себя контролировать способны улучшить показатели в несколько раз.

Источник: https://trading.biz

По мнению известного психолога и по совместительству профессионального трейдера доктора Ван Тарпа, есть три составляющие, которые определяют ход торгов:

около 60% приходится на психологию;

затем идет умение управлять капиталом (30%);

оставшиеся 10% отданы торговой стратегии.

Такого же мнения придерживаются многие трейдеры, сумевшие достичь финансового благополучия.

Основные эмоции, влияющие на трейдера

Для того чтобы научиться контролировать свое состояние во время торгов, необходимо определить, какие эмоции имеют наибольшее влияние на ход сделки. В первую очередь, психоэмоциональное состояние трейдера определяют:

азарт;

неуверенность;

страх;

жадность;

растерянность;

паника.

Торги, которые проводятся под влиянием азарта, с большей долей вероятности могут привести к финансовым потерям. Так как в этом случае в основе действий будет лежать не анализ рынка, а надежда на везение.

В свою очередь, неуверенность может стать причиной упущения выгодной сделки из-за страха совершить ошибку. Боясь лишиться инвестиций, трейдер может установить неверные уровни стоп-лосс/тейк-профит, что не позволит выйти на хороший доход.

Если же трейдер руководствуется жадностью, то наоборот устанавливает ордера на слишком рискованном уровне. Такой шаг с большой вероятностью повлечет за собой серьезные убытки.

Растерянность бывает у неподготовленных трейдеров. Если нет продуманного торгового плана, то нет и уверенности в действиях.

Непредвиденные ситуации также могут привести к импульсивным решениям. В этом случае трейдер рискует лишиться солидной доли капитала. Важно действовать обдуманно, руководствуясь холодным рассудком.

Техники управления эмоциями

Начинающему трейдеру нужно принять тот факт, что вывести каждую сделку в ранг прибыльной — невозможно. Убытки будут в любом случае, и это нормально. Не стоит впадать в отчаяние и отказываться от торговли, если сделка не принесла ожидаемой прибыли или оказалась убыточной. Разовый крупный доход может вызвать состояние эйфории, и тогда трейдер впадает в азарт и неоправданно поднимает ставки. Поэтому игроку на бирже нужно подготовиться как к потерям, так и к внезапной прибыли.

Источник: https://trading.biz

Предлагаем несколько действенных рекомендаций, которые помогут развить эмоциональную устойчивость:

Делайте паузы в работе. Переутомление ведет к рассеянности и раздражительности. Позвольте себе отпуск, перезагрузитесь. Найдите хобби. Увлечение поможет не выгореть. Если вы будете круглосуточно погружены в анализ рынка, ваша жизнь будет крутиться только вокруг трейдинга. Тогда даже малейшие колебания на графиках будут преувеличены в своей значимости. Следите за здоровьем. Физическая активность, правильное питание, медитативные практики помогут оставаться в тонусе и принимать взвешенные решения. Общайтесь с другими трейдерами. Поддержка со стороны единомышленников позволит не упасть духом, или же наоборот – сможет погасить пыл на пике азарта, указав на ошибку.

Постановка и соблюдение правил трейдинга

Для того чтобы эмоции не диктовали вам сценарий хода сделки, стоит заранее определить ориентиры. Благодаря им торги станут увереннее.

К таким правилам можно отнести:

Создание эффективной торговой стратегии. Это обязательное условие на пути достижения финансового благополучия. Четкий план не позволит растеряться и придумать на ходу последующие шаги. Установление уровня допустимого убытка. Одним из главных ордеров успешного трейдера является стоп-лосс (закрытие убыточной сделки на заранее заданном уровне). Даже если рыночная ситуация изменилась, подняв цену на ставку, а заявка уже автоматически закрыта, не впадайте в ярость. Нужно принять этот факт как норму, а не как причину отказываться от использования стоп-лосса. Открытие сделки должно проводиться с учетом трендов. Делая ставку против тренда, не стоит надеяться, что рынок круто поменяет свой курс в другую сторону. Детальный анализ в трейдинге гораздо важнее неоправданного риска. Ведение торгового дневника. В нем отмечаются как физические аспекты, так и эмоции, которые возникли в момент того или иного колебания на рынке. Проанализировав записи, можно составить свой психоэмоциональный портрет и определить слабые стороны.

Источник: https://trading.biz

Придерживаясь этих правил, трейдер значительно снизит накал эмоций, которые имеют пагубное влияние на ход рыночных торгов.

Принятие рациональных решений при торговле

Рациональность в принятии решений должна преобладать над эмоциональностью. Динамичные изменения рынка оказывают большое давление на психику, что часто мешает начинающим трейдерам мыслить рационально. Постоянный самоанализ и практика приведут к контролю над эмоциями, что позволит вывести на первый план умение принимать обдуманные решения.

Какие действия принимает рациональный трейдер:

изучает стратегии (прибыльные и убыточные);

оценивает риски;

определяет тренды и тенденции рынка;

продумывает все детали торгового плана.

В свою очередь, отсутствие решительности может привести к упущенным возможностям. Идеально, если трейдер сочетает в себе и умение управлять эмоциями, и умение принимать рациональные решения. Этому можно научиться.

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Существует такое понятие, как психология толпы в трейдинге, когда новичок опирается на мнение большинства биржевых игроков. Вряд ли такое поведение можно назвать рациональным, так как слепое доверие способно привести к убыткам.

Колебания цен на рынке может вынудить трейдера поступить по примеру большинства, когда он отступает от своего торгового плана. Индивидуальные трейдеры стараются отделиться от толпы, руководствуясь правилом «если один игрок теряет, то другой приобретает». Они действуют по схеме:

впереди толпы (заход на рынок при узком диапазоне цен и выжидание этапа перед началом резкого скачка);

позади толпы (открытие позиции на откате резкого скачка);

против толпы (покупка/продажа в период расхождения объемов технических индикаторов и цен);

вместе с толпой (одно направление при разгоне цены).

Это один из примеров рациональной стратегии, подкрепленной правильным психологическим настроем.

Практика медитации и ментальных упражнений для трейдера

Источник: https://trading.biz

Умение управлять своими эмоциями является одним из главных критериев успеха в трейдинге. С этой целью некоторые трейдеры практикуют медитативные техники, другие же, с более скептическими взглядами, справляются благодаря силе воли. Прежде чем делать выводы, стоит сначала попробовать медитацию лично. Итак, разберем несколько примеров:

Традиционная медитативная практика. Примите удобную позу в положении сидя. Расслабьтесь. Спина должна быть выпрямлена, а глаза закрыты. Дыхание глубокое, через нос. Дышите с равным интервалом. Постарайтесь отогнать все мысли, сосредоточившись лишь на вдохе и выдохе. Продолжайте минимум 5 минут. Трансцендентальная практика. Длительность минимум 15 минут. Частота повторения не менее двух раз в день. Действуйте аналогично предыдущей медитации, только при этом еще повторяйте мантру (звук или набор слов с резонансным звучанием, например, продолжительный звук «ом»). Практика цигун. Примите позу лотоса. Полностью расслабьтесь, очистите разум от мыслей. Дышите животом. Дыхание глубокое и ровное. Визуализируйте в голове какой-то образ, например, светящийся шар. Старайтесь на нем сосредоточиться. Чем дольше вы сможете удерживать образ в голове, тем лучше. Для выхода из медитации потрите ладони, затем ладонями лицо, глаза и ступни.

Эти нехитрые упражнения помогут снизить уровень стресса и повысить концентрацию – именно то, что так необходимо для успешной торговли на бирже.