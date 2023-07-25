В ОДК-Сатурн первокурсники «Крыльев Ростеха» получили свидетельства о рабочей квалификации

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха студентам целевого обучения РГАТУ имени П.А. Соловьева проекта «Крылья Ростеха» по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» присвоили 2 разряд производственного рабочего.

За время обучения на первом курсе студенты образовательного проекта «Крылья Ростеха» освоили рабочую профессию и прошли производственную практику на предприятии.

– Тридцать один первокурсник целевого обучения ОДК-Сатурн получил свидетельства о присвоении 2 разряда токаря или фрезеровщика. Первая рабочая профессия и знакомство с деятельностью современного машиностроительного предприятия помогает молодым людям в освоении учебной программы. Опыт работы в подразделениях компании позволяет студентам стать полноценными работниками предприятия и будущими инженерами, – сказала начальник Учебного центра «ОДК-Сатурн» Наталья Белова.

С сентября 2022 года по направлению от ОДК-Сатурн в РГАТУ по программе «Крылья Ростеха» обучается 31 человек. Из них 20 человек – по конструкторскому («Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок») и 11 человек – по технологическому («Технология производства авиационных газотурбинных двигателей») профилям. Студенты трудоустроены на предприятие в качестве стажеров. В течение учебного года будущие технологи и конструкторы осваивали рабочие профессии в цехах предприятия и затем успешно сдали экзамены в Центре оценки квалификации ОДК-Сатурн.

Студенты программы получают не только теоретические знания, но и практический опыт, работая на предприятии. В конце учебного года, в качестве подтверждения полученных знаний, участники проекта самостоятельно изготовили детали на токарном или фрезерном станке. На втором курсе студенты получат навыки новой профессии – контролер станочных и слесарных работ.

– График первого года обучения в «Крыльях» был плотный. Важно, что учебную информацию я применял на практике, непосредственно на предприятии. По окончании вуза я получу специальность инженера-конструктора и смогу полноценно работать в ОКБ, создавать чертежи, конструкторскую документацию будущих двигателей. Токарь – необходимая профессия для конструктора. Конструктору важно знать, как осуществляются токарные операции, чтобы понимать, из чего, каким способом и зачем изготавливается та или иная деталь, – отметил студент 1 курса проекта «Крылья Ростеха» Артем Тарасов.

Образовательная программа «Крылья Ростеха» стартовала в 2020 году с целью подготовки многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения с учетом требований будущих работодателей. Ее индустриальными партнерами выступили ОДК, ОАК, «Вертолеты России», КРЭТ и «Технодинамика». На сегодняшний день в образовательном проекте участвуют 15 профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Ключевым методологическим партнером выступает Московский авиационный институт (МАИ).

В 2022 году Госкорпорация Ростех направила на целевое обучение более 300 выпускников школ в рамках уникального образовательного проекта «Крылья Ростеха». Всего в «Крыльях Ростеха» сейчас учится порядка 580 студентов по 7 направлениям подготовки. При этом программа вышла за рамки высшего образования — она охватывает подготовку рабочих кадров по линии среднего профессионального образования для авиастроительной отрасли, а также профориентацию школьников.