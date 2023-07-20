Имплантация: современные методы и их преимущества ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Имплантация: современные методы и их преимущества

20.07.2023, 19:29, Детали
Теги: ,

Имплантация зубов в Москве – современный метод замены утраченных зубов. Он позволяет восстановить не только эстетический вид зубного ряда, но и его функциональность. В данной статье мы рассмотрим современные методы имплантации зубов, применяемые в сети стоматологий Зуб.ру, а также расскажем, как правильно подготовиться к процедуре и ухаживать за имплантами.

Подготовка к имплантации

Перед процедурой имплантации необходимо пройти обследование у стоматолога и рентгенографию челюсти. На основании результатов обследования стоматолог определит необходимость проведения дополнительных процедур, например, удаления зубов или лечения зубочелюстной системы.

Для проведения имплантации необходимо иметь достаточное количество костной ткани в области, где будет установлен имплант. Если костной ткани недостаточно, может потребоваться проведение процедуры ее наращивания, например, с помощью костной пластики.

Современные методы имплантации

Существует несколько методов имплантации зубов, подробнее о которых можно узнать тут. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Одноступенчатая имплантация

Одноступенчатая имплантация – это метод, при котором имплант устанавливается одновременно с удаляемым зубом. Этот метод позволяет сократить время реабилитации и уменьшить количество посещений стоматолога.

Двухступенчатая имплантация

Двухступенчатая имплантация – это более традиционный метод, при котором после установки импланта необходимо провести период ожидания, пока кость полностью заживет вокруг импланта. Затем проводится второй этап – установка протеза.

Базальная имплантация

Базальная имплантация – это метод, при котором импланты устанавливаются в более плотной кости, расположенной ближе к поверхности десны. Этот метод позволяет избежать процедуры наращивания костной ткани.

Уход за имплантами

Для того чтобы импланты служили вам долгие годы и имели здоровый вид, необходимо следить за их гигиеной. Регулярно чистите зубы с помощью зубной щетки, зубной пасты и зубной нити. Также рекомендуется использовать средства для ухода за зубными протезами.

Имплантация зубов – это современный и эффективный метод замены утраченных зубов. Существует несколько методов имплантации, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Однако вне зависимости от выбранного метода, важно правильно подготовиться к процедуре и следить за уходом за имплантами. Надеемся, что данная статья поможет вам разобраться в теме имплантации зубов.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Франшиза аптеки: особенности и преимущества бизнеса

06.06 / В Рыбинске возобновляется акция «Шаг к здоровью»

25.05 / Профессиональное лечение позвоночника

13.05 / Косметология и эстетическая медицина: как позаботиться о сохранении молодости и красоты

02.05 / Советы, как уберечься от клещей на природе

28.04 / Заминка – важнейшая часть тренировочного процесса

21.04 / Где в Рыбинске заправить газовый баллон и вакцинировать домашних животных

20.04 / Влажный корм для домашнего питомца: как выбрать ветеринарный рацион

18.04 / В Рыбинске начали обработку территорий от клещей

17.04 / В медицинской диагностике не бывает мелочей: важность моек для эндоскопов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика