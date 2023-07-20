Имплантация: современные методы и их преимущества

Имплантация зубов в Москве – современный метод замены утраченных зубов. Он позволяет восстановить не только эстетический вид зубного ряда, но и его функциональность. В данной статье мы рассмотрим современные методы имплантации зубов, применяемые в сети стоматологий Зуб.ру, а также расскажем, как правильно подготовиться к процедуре и ухаживать за имплантами.

Подготовка к имплантации

Перед процедурой имплантации необходимо пройти обследование у стоматолога и рентгенографию челюсти. На основании результатов обследования стоматолог определит необходимость проведения дополнительных процедур, например, удаления зубов или лечения зубочелюстной системы.

Для проведения имплантации необходимо иметь достаточное количество костной ткани в области, где будет установлен имплант. Если костной ткани недостаточно, может потребоваться проведение процедуры ее наращивания, например, с помощью костной пластики.

Современные методы имплантации

Существует несколько методов имплантации зубов, подробнее о которых можно узнать тут. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Одноступенчатая имплантация

Одноступенчатая имплантация – это метод, при котором имплант устанавливается одновременно с удаляемым зубом. Этот метод позволяет сократить время реабилитации и уменьшить количество посещений стоматолога.

Двухступенчатая имплантация

Двухступенчатая имплантация – это более традиционный метод, при котором после установки импланта необходимо провести период ожидания, пока кость полностью заживет вокруг импланта. Затем проводится второй этап – установка протеза.

Базальная имплантация

Базальная имплантация – это метод, при котором импланты устанавливаются в более плотной кости, расположенной ближе к поверхности десны. Этот метод позволяет избежать процедуры наращивания костной ткани.

Уход за имплантами

Для того чтобы импланты служили вам долгие годы и имели здоровый вид, необходимо следить за их гигиеной. Регулярно чистите зубы с помощью зубной щетки, зубной пасты и зубной нити. Также рекомендуется использовать средства для ухода за зубными протезами.

Имплантация зубов – это современный и эффективный метод замены утраченных зубов. Существует несколько методов имплантации, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Однако вне зависимости от выбранного метода, важно правильно подготовиться к процедуре и следить за уходом за имплантами. Надеемся, что данная статья поможет вам разобраться в теме имплантации зубов.