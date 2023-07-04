Можно ли исправить данные в ОСАГО?

– Жена недавно получила водительские права, чтобы удобнее было возить детей на секции. При этом она не вписана в полис ОСАГО. Можно ли внести изменения в действующий полис либо придется оформлять новый? – Виталий К, Ярославская область

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Некоторую информацию изменить в полисе ОСАГО можно. В том числе – список водителей, которые будут управлять транспортным средством, и сведения о них. Так что в вашем случае оформлять новый полис не придется.

Также в полисе ОСАГО можно изменить, к примеру, информацию о собственнике машины или номер СТС. А вот переоформить договор на другого страхователя или переделать страховку на другой автомобиль не получится.

О желании внести изменения в полис нужно уведомить страховую компанию. Проще всего это сделать через мобильное приложение или личный кабинет на официальном сайте страховой компании. Во многих случаях понадобится приложить скан-копии документов, объясняющих необходимость правок (например, скан водительского удостоверения жены, чтобы ее добавили в полис). Также можно обратиться в офис страховой компании. Не забудьте заранее уточнить список документов, которые необходимо иметь при себе.

Важно учесть, что некоторые корректировки повлияют на значение коэффициентов, из которых складывается стоимость полиса. Например, при изменении места регистрации собственника машины, мощности двигателя, количества водителей, вписанных в полис. Если после правок стоимость полиса увеличится, вам придется внести доплату, после чего изменения вступят в силу. В случае уменьшения стоимости полиса страховщик выплатит вам разницу.

Отказать во внесении изменений в полис страховая компания может только при выявлении ошибок в заявлении, невнесении доплаты при ее необходимости и непредставлении необходимых документов. Если вы уверены, что оснований для отказа нет, но страховщик все равно не соглашается исправлять данные и требует заключить новый договор, жалуйтесь на него в Банк России через интернет-приемную или Российский союз автостраховщиков.