Какие комиссии может списывать банк по дебетовым картам

Правомерные комиссии — те, которые финансовая организация имеет право списывать для оказания клиентам услуг, выходящих за пределы договора обслуживания. К ним относятся:

Овердрафт.

Снятие наличных в банкоматах сторонних банков.

в банкоматах сторонних банков. Операции за рубежом, а также переводы в другие страны.

Удержание комиссий за оказание стандартных услуг (например, предоставление особых условий по картам Мир , зачисление денег на карточку, сообщение о долге за обслуживание) незаконно.

Какие услуги банк не должен включать в договор

Неправомерно включение в договор на обслуживание дебетовой карты следующих услуг:

Обязательная страховка. По закону не требуется страхование банковских карт . Это означает, что услуга оказывается клиентам в добровольном порядке, то есть с их согласия. Также стоит помнить о том, что деньги на карточках застрахованы в пределах 1,4 млн. рублей.

. Это означает, что услуга оказывается клиентам в добровольном порядке, то есть с их согласия. Также стоит помнить о том, что деньги на карточках застрахованы в пределах 1,4 млн. рублей. Услуги, которые банк не оказал (и не будет). Сюда относится возможность использовать карту за рубежом , в то время как в связи с санкциями другие страны не обслуживают пластик, выпущенный российскими финучреждениями.

, в то время как в связи с санкциями другие страны не обслуживают пластик, выпущенный российскими финучреждениями. Различные дискриминационные условия (хуже, чем для других клиентов).

Условия, направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Условия, противоречащие российским законам.

Указание на право залога прав по расчетному счету.

Незаконное получение сведений банком, а также их использование и разглашение.

Кроме того, в договоре не должно быть информации о других финансовых организациях, в том числе о сравнении их услуг в виде порочащих данных, ссылок на чужие товарные знаки и условий, которые могли бы ввести клиента в заблуждение.

Что делать при обнаружении неправомерных условий в договоре

Если неправомерные условия обнаружены в договоре обслуживания дебетовой карты уже после его подписания, то необходимо действовать следующим образом:

Собрать подтверждения списанных средств. Это чеки, СМС-уведомления, скриншоты из онлайн-банкинга и т.д.

Обратиться в банк для подачи претензии. Необходимо потребовать от организации компенсации денег за незаконно списанные комиссии и приложить их подтверждения. Как правило, срок рассмотрения обращения составляет до 10 рабочих дней. Также юристы рекомендуют ссылаться на закон защите прав потребителей. Следует указать, что будучи заведомо слабой стороной при заключении договора не смогли повлиять на изменение его условий.

Если банк отказал в компенсации денежных средств, нужно обратиться в суд.

Может ли банк изменить условия обслуживания в одностороннем порядке

Нет. В соответствии с законодательством Российской Федерации финучреждения не имеют право менять условия уже заключенного договора. Также введение новых комиссий и изменение тарифов на действующие услуги допускается лишь после информирования клиента об этом.