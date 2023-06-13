Капуста пошла в рост

В мае стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 4,3 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за последний месяц больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию – особенно на капусту (в 2,3 раза или +132,6%), морковь (+27%) и картофель (+23,6%).

Наиболее заметно подешевели огурцы (-37,6%), свинина (-4,9%) и печенье (-2,6%).

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась на 224 рубля – с 5195 до 5419 рублей.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…



Продукты питания, входящие в минимальный набор Норма потребления в год Норма потребления в месяц Средняя цена единицы товара, рублей Стоимость продуктов в расчете на одного человека в апреле, рублей Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей Изменение стоимости за месяц Говядина (кроме бескостного мяса), кг 15 1,25 510,50 640,25 638,13 -0,3% Свинина (кроме бескостного мяса), кг 4 0,33 272,94 95,64 90,98 -4,9% Куры охлажденные и мороженые, кг 14 1,17 174,92 187,86 204,07 8,6% Баранина (кроме бескостного мяса), кг 1,8 0,15 680,65 101,45 102,10 0,6% Рыба мороженая неразделанная, кг 14 1,17 180,36 207,75 210,42 1,3% Сельдь соленая, кг 0,7 0,06 252,18 15,06 14,71 -2,3% Масло сливочное, кг 1,8 0,15 804,36 121,38 120,65 -0,6% Масло подсолнечное, кг 7 0,58 118,30 68,08 69,01 1,4% Маргарин, кг 6 0,5 241,91 119,83 120,96 0,9% Сметана, кг 1,8 0,15 280,86 42,40 42,13 -0,6% Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 110 9,17 66,27 611,14 607,48 -0,6% Творог нежирный, кг 10 0,83 361,12 296,47 300,93 1,5% Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 2,5 0,21 721,88 148,36 150,39 1,4% Яйца куриные, 10 шт, 18 1,5 74,34 114,30 111,51 -2,4% Сахар-песок, кг 20 1,67 62,30 97,22 103,83 6,8% Печенье, кг 0,7 0,06 236,68 14,18 13,81 -2,6% Карамель, кг 0,7 0,06 333,58 19,81 19,46 -1,8% Чай черный байховый, кг 0,5 0,04 1426,33 59,04 59,43 0,7% Соль поваренная пищевая, кг 3,65 0,3 16,97 5,09 5,16 1,4% Перец черный (горошек), в пересчете за кг 0,73 0,06 1990,98 119,67 121,12 1,2% Мука пшеничная, кг 20 1,67 44,03 73,95 73,38 -0,8% Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 115 9,58 49,65 486,64 475,81 -2,2% Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 75 6,25 80,53 512,44 503,31 -1,8% Рис шлифованный, кг 5 0,42 104,23 44,42 43,43 -2,2% Пшено, кг 6 0,5 49,78 25,34 24,89 -1,8% Горох и фасоль, кг 7,3 0,61 57,06 34,69 34,71 0,1% Вермишель, кг 6 0,5 101,67 50,50 50,84 0,7% Картофель, кг 150 12,5 33,35 337,25 416,88 23,6% Капуста белокочанная свежая, кг 35 2,92 69,34 86,95 202,24 132,6% Лук репчатый, кг 20 1,67 73,86 117,10 123,10 5,1% Морковь, кг 35 2,92 58,91 135,28 171,82 27,0% Огурцы свежие, кг 1,8 0,15 130,68 31,42 19,60 -37,6% Яблоки, кг 18,6 1,55 111,23 173,85 172,41 -0,8% Стоимость набора, в расчете на месяц 5194,78 5418,69 4,3%

Напомним, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%.

Реальные денежные доходы населения в 2022 году (по официальной оценке) уменьшились на 3,4%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,9%.

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году упал на 7,5%, а в первом квартале 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на 4,9%.

В 2022 году индекс (объем) промышленного производства, по сравнению с 2021 годом снизился на 2,8 процента, в том числе:

– добыча полезных ископаемых — на 4,4%;

– обрабатывающие производства — на 3,6%;

– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 1,4%;

– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 14,4%.