Можно ли мыть натяжной потолок на кухне

Натяжной потолок способен преобразить кухню, сделать ее уютной и комфортной. Это практичное решение, поскольку полимерное полотно не накапливает статическое электричество, не притягивает пыль и другие загрязнения, а также не пропускает воду.

Какой потолок выбрать на кухню

Полотно в натяжном потолке может быть матовым, сатиновым или глянцевым. Первый вариант не притягивает взгляд и подходит для помещений, оформленных в классическом стиле. Сатиновая пленка универсальна, а глянцевая идеальна для небольшой площади. Стоит учитывать, что цена натяжного потолка на кухню зависит от количества уровней. Одноуровневые потолки хороши для помещений до 15 м2, двухуровневые – для просторных. Важно правильно выбрать цвет:

светлые оттенки увеличивают пространство;

теплые и темные тона создают уют;

красный лучше использовать в сочетании с другими цветами;

синий и голубой успокаивают и вызывают приятные эмоции.

Система крепления потока может быть разной. Это влияет на возможность демонтажа потолка и его повторной установки, например, в случае затопления соседями. Желательно заранее продумать систему освещения, сделать выбор между традиционной люстрой, врезными или накладными светильниками.

Как мыть натяжной потолок на кухне

Для натяжных потолков подходят сухой и влажный методы уборки. Первый используется для профилактики, второй – для устранения загрязнений. Главное правило при мытье конструкции – не нажимать на полотно слишком сильно и не касаться его острыми предметами, включая украшения на руках. Поскольку цены натяжных потолков в Минске достаточно высокие, уборку нужно проводить так, чтобы не пришлось менять всю потолочную систему:

не использовать моющие средства, содержащие ацетон или абразивные частицы;

применять средства для мытья посуды для устранения капель жира;

мыть потолок параллельно шву, а не круговыми движениями;

отказаться от применения жестких щеток и мочалок в пользу мягкой кухонной губки или ткани.

Любые моющие средства нужно сначала развести водой, и только потом носить на потолок. Для мытья конструкции используется вода комнатной температуры. Глянцевую поверхность можно обработать спиртовым раствором для блеска, матовой это не требуется. Тканевые потолки нельзя чистить средствами для окон, их лучше протирать сухой салфеткой.

В целом натяжные потолки на кухне рекомендуется мыть только в том случае, если они действительно сильно загрязнены. В остальных ситуациях достаточно сухой чистки.