В Рыбинске возобновляется акция «Шаг к здоровью»

Первые пункты диагностики открывают сегодня, 6 июня с 16:00 до 19:00. Специальные палатки, где будут вести прием бригады медиков, установят на площади имени Дерунова и в Волочаевском парке.

Акция «Шаг к здоровью» стартовала в прошлом году по инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Любой желающий, не посещая лечебное учреждение, может пройти экспресс-обследование состояния здоровья и получить консультации специалистов.

В пунктах можно пройти следующие исследования:

– измерить уровень глюкозы;

– измерить уровень холестерина;

– провести спирометрию;

– определить уровень CO2 в выдыхаемом воздухе и оксигемоглобина в крови;

– измерить вес, рост, определить ИМТ;

– определить уровень артериального давления;

– провести пульсоксиметрию.

По результатам исследований медики дадут рекомендации по лечению и поддержанию здоровья, также можно послушать лекцию специалистов по предупреждению заболеваний, таких как сахарный диабет, инсульт, инфаркт, астма и другие.

График работы медицинских пунктов «Шаг к здоровью» на июнь:

6, 7 и 8 июня, с 16:00 до 19:00 – площадь имени Дерунова

6, 7 и 8 июня, с 16:00 до 19:00 – Волочаевский парк

7 и 21 июня, с 16:00 до 19:00 – мкр. Переборы, детский парк

13, 14 и 5 июня, с 16:00 до 19:00 – ул.Черняховского, 14

13, 14 и 15июня, с 16:00 до 19:00 – Соборная площадь

20, 21 и 22 июня, с 16:00 до 19:00 – площадь имени Маршала Жукова

20, 21 и 22 июня, с 16:00 до 19:00 – Комсомольская площадь

27, 28 и 29 июня, с 16:00 до 19:00 – у проходных АО «ССЗ «Вымпел»

27, 28 и 29 июня, с 16:00 до 19:00 – территория АО «ОДК – Газовые турбины»

Администрация города Рыбинска