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В Рыбинске возобновляется акция «Шаг к здоровью»

06.06.2023, 8:08, Объявления
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Первые пункты диагностики открывают сегодня, 6 июня с 16:00 до 19:00. Специальные палатки, где будут вести прием бригады медиков, установят на площади имени Дерунова и в Волочаевском парке.

Акция «Шаг к здоровью» стартовала в прошлом году по инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Любой желающий, не посещая лечебное учреждение, может пройти экспресс-обследование состояния здоровья и получить консультации специалистов.

В пунктах можно пройти следующие исследования:

– измерить уровень глюкозы;
– измерить уровень холестерина;
– провести спирометрию;
– определить уровень CO2 в выдыхаемом воздухе и оксигемоглобина в крови;
– измерить вес, рост, определить ИМТ;
– определить уровень артериального давления;
– провести пульсоксиметрию.

По результатам исследований медики дадут рекомендации по лечению и поддержанию здоровья, также можно послушать лекцию специалистов по предупреждению заболеваний, таких как сахарный диабет, инсульт, инфаркт, астма и другие.

График работы медицинских пунктов «Шаг к здоровью» на июнь:

6, 7 и 8 июня, с 16:00 до 19:00 – площадь имени Дерунова
6, 7 и 8 июня, с 16:00 до 19:00 – Волочаевский парк
7 и 21 июня, с 16:00 до 19:00 – мкр. Переборы, детский парк
13, 14 и 5 июня, с 16:00 до 19:00 – ул.Черняховского, 14
13, 14 и 15июня, с 16:00 до 19:00 – Соборная площадь
20, 21 и 22 июня, с 16:00 до 19:00 – площадь имени Маршала Жукова
20, 21 и 22 июня, с 16:00 до 19:00 – Комсомольская площадь
27, 28 и 29 июня, с 16:00 до 19:00 – у проходных АО «ССЗ «Вымпел»
27, 28 и 29 июня, с 16:00 до 19:00 – территория АО «ОДК – Газовые турбины»

Администрация города Рыбинска




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