Конвекторы отопления – быстрый и равномерный обогрев помещения

Конвекторы (конвекционные обогреватели) используют эффект подъема теплого воздуха, который быстро распространяется в отапливаемом помещении. 99% потребляемой ими энергии преобразуется в тепло.

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Конвекторы безопасно и быстро обогревают большое помещение, потребляя небольшое количество энергии. Тепловые конвекторы имеют встроенные системы безопасности, например, плавкий предохранитель или автоматический выключатель.

Виды конвекторов отопления по способу монтажа:

напольные;

настенные;

внутрипольные;

Напольные модели наиболее популярны, так как их можно разместить в любом помещении, без необходимости сборки.

Принцип работы конвектора

Как следует из названия, в обогревателе используется явление конвекции – движение вещества (воздуха), отличающегося температурой, в результате чего происходит теплопередача. Конвектор может иметь встроенный вентилятор, ускоряющий процесс подъема воздуха. При искусственной циркуляции воздух поднимается сам по себе.

Быстрый нагрев

Отопительные конвекторы отлично подходят для обогрева помещений до или после отопительного сезона. Также их можно использовать для обогрева помещений, где стандартные радиаторы не способны обеспечить оптимальную температуру.

Надежная конструкция конвекторов отопления

При выборе отопительного конвектора для дома следует учитывать и аспекты безопасности. Что немаловажно, конвекторы идеально вписываются в характеристики полностью безопасных устройств, поскольку имеют специально сконструированные кожухи, лишенные каких-либо острых краев. Несмотря на то, что температура нагревательного элемента, который в них установлен, достигает даже 90 градусов Цельсия, сами конвекторы нагреваются до 60 градусов. Они работают тихо и автоматически отключаются в случае перегрева или повреждения.

Преимущества конвекторов отопления:

длительный срок эксплуатации;

надежность и безопасность;

низкий уровень шума;

энергоэффективность;

Благодаря современной технологии воздушной конвекции, конвекторы отопления быстро распределяют тепло, создавая в помещении приятную и комфортную атмосферу. Конвекторы обычно поставляются с термостатами, которые позволяют регулировать температуру.