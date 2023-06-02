Всё для удобства избирателя

По итогам последних праймериз, ЕР* внесла в думу законопроект, в соответствии с которым будет запрещено участвовать в электронном голосовании с устройств с IP адресами ранее не зарегистрированными в системе.

Кроме того, голосование будет проходить исключительно в рабочие дни.

– В выходные избиратели должны отдыхать. Да и голосовать на рабочем месте гораздо удобнее – достаточно зарегистрировать один компьютер в системе, и избирателю не надо возиться с телефоном, делать фотографии, отправлять своему начальнику и так далее, – пояснили авторы законопроекта. – Что касается учащихся, имеющих право голоса, они смогут сделать свой выбор в кабинете директора образовательного учреждения.

Итоги праймериз ЕР в региональный парламент наглядно показали насколько эффективно электронное голосование и выявили именно тех достойных кандидатов, на которых делали ставку в мэрии Рыбинска, отмечается в пояснительной записке к закону. Электронное голосование наглядно доказало свою эффективность и демократичность, поэтому пришло время отказаться от таких процедур, как печатание бюллетеней с последующим бросанием их в урну.

– Праймериз всё расставил по местам. Показал, кто заслуживает уважения, а кому не прощают каких-то действий, – согласны с авторами законопроекта в пресс-службе мэрии города. – Если ты не поддерживаешь действующую власть, или оставил родной город ради какой-то перспективной работы в другом регионе, у тебя нет права представлять интересы избирателей. А депутат, который умеет ругаться матом (что безусловно делает его ближе к электорату) и снимать видеоролики, гораздо лучше чем тот, который задаёт неправильные вопросы.

При этом, как следует из проекта закона, избиратели, которые не имеют возможности проголосовать на работе (в частности безработные и пенсионеры) смогут проголосовать в муниципальных учреждениях культуры, где для этих целей установят специальные компьютеры с возможностью проголосовать за назначенного кандидата.

В целом, участие так называемой оппозиции в выборах, следует рассматривать как попытку свержения действующей власти и наказывать в соответствии с уголовным кодексом, подчеркивают авторы законодательной инициативы. Однако пока эта норма в законопроект не включена.

Впрочем, процедура выборов должна быть максимально демократичной, отмечается в пояснительной записке. Так, законом будет предусмотрена возможность удаленного голосования для всех желающих – для этого будет достаточно позвонить на бесплатный телефонный номер и назвать свою фамилию, имя и отчество (для авторизация необходимо передать полные данные банковской карты).

На закупку компьютерной техники для проведения выборов из городского бюджета уже выделено 27 млн рублей, которые в дальнейшем будут компенсированы за счёт инвестиционной надбавки на теплоэнергию и горячую воду.