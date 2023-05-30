Биография главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова

Игорь Шувалов — российский государственный деятель, юрист, экономист. За время своей профессиональной деятельности занимал пост помощника Президента РФ и первого зампредседателя Правительства РФ. На протяжении последних пяти лет является председателем корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Ранние годы и образование

Игорь Иванович Шувалов, родившийся на Дальнем Востоке 4 января 1967 года, рос в простой семье в посёлке Билибино, который на тот момент относился к Магаданской области, а сейчас входит в Чукотский автономный округ. Родители будущего государственного деятеля родом из Москвы, однако переехали на Дальний Восток с целью заработка. В первый класс Игорь Шувалов пошёл в билибинскую школу, а заканчивал учёбу уже в Москве.

Получив в 1984 году аттестат в столичной школе, Игорь Иванович был призван в ряды Советской Армии, где служил с 1985 по 1987 год. Вернувшись домой, Шувалов решил получить высшее образование и стал посещать лекции, проводимые на подготовительном отделении юрфака МГУ им. М. В. Ломоносова. Вскоре он смог пройти конкурс на юридический факультет, который окончил в 1993 году с красным дипломом.

Спустя десять лет после завершения обучения в Московском государственном университете Шувалов защитил кандидатскую диссертацию, а не так давно, в 2022 году, — и диссертацию на соискание учёной степени доктора юридических наук. Докторскую диссертационную работу государственный деятель защитил в ИЗиСП при Правительстве Российской Федерации.

Она посвящена вопросам регулирования предпринимательских отношений, государственно-частного партнёрства, инвестиционной деятельности и др.

Профессиональная деятельность

Первой официальной работой будущего госдеятеля стала должность лаборанта в НИИ «Экос». Здесь он трудился в течение года после окончания школы перед тем, как уйти в армию. Сразу после получения высшего образования Шувалов устроился работать атташе правового департамента МИД РФ. Проработав здесь менее года, молодой человек перешёл в адвокатского бюро «АЛМ», с которого и начался его карьерный рост.

Устроившись в 1993 году в организацию «АЛМ» юрисконсультом, Шувалов оставался им до 1995 года, после чего его повысили до директора. Он возглавлял бюро на протяжении двух лет, после чего его ждало новое назначение — пост главы департамента госреестра федеральной собственности Госкомитета РФ по управлению государственным имуществом. Уже в 1998 году Игорь Иванович стал заместителем министра госимущества.

На посту замминистра Шувалов осуществлял надзор за работой страховых, финансово-кредитных и внешнеэкономических организаций. Вскоре он стал председателем РФФИ, координировал управление сделками по продаже приватизируемого имущества и реализации арестованного и бесхозяйного имущества.

Весной 2000 года Игорь Иванович встал во главе аппарата правительства. Эту должность он занимал на протяжении трёх лет. В его компетенции входила координация вопросов законопроектной деятельности кабмина, работы Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации. К достижениям государственного деятеля на этом посту относится успешное курирование административной реформы, направленной на повышение показателей эффективности работы госструктур. Так, она способствовала совершенствованию законопроектной деятельности Правительства РФ и его более эффективному взаимодействию с Федеральным собранием.

С конца мая по конец октября 2003 года Шувалов работал помощником президента, координируя подготовку мер по удвоению валового внутреннего продукта России и по борьбе с бедностью. Осенью этого же года его ждало новое назначение — он стал заместителем Дмитрия Анатольевича Медведева, выполнявшего на тот момент функции руководителя Администрации Президента РФ.

В должности замруководителя АП РФ Игорь Иванович вошёл в число тех, кто инициировал создание приоритетных национальных проектов. В 2004 году он вернулся к должности помощника президента Владимира Путина, занимал её на протяжении четырёх лет, до мая 2008 года.

Параллельно он был доверенным лицом главы государства в международном объединении «Группа восьми». В 2006 году саммит «Большой восьмёрки» впервые прошёл в России. Игорь Иванович входил в оргкомитет, занимавшийся подготовкой этого события.

С 2008 по 2018 г. Игорь Иванович выполнял функции первого зампредседателя Правительства РФ. В его обязанности входило несколько основных задач: кураторство разработки госпрограмм РФ, главных направлений социально-экономического развития страны, а также контроль за управлением госдолгом, инвестиционной деятельностью государства и т.д.

После многолетней работы в Правительстве и в Администрации Президента РФ Шувалов возглавил государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ», участвующую в реализации нацпроектов, направленных на исполнение майских указов Владимира Владимировича Путина. На пост председателя «ВЭБ.РФ» Игорь Иванович был назначен президентом в 2018 году.

Игорь Шувалов сегодня

На данный момент Игорь Иванович Шувалов продолжает занимать пост председателя национального института развития «ВЭБ.РФ». Не так давно государственный деятель анонсировал скорое создание первого фонда акционерного капитала при участии «ВЭБ.РФ» и коммерческих банков. Инициатива направлена на помощь в развитии перспективных проектов при условии, что их инвесторы ограничены в денежных средствах.

Фонды акционерного капитала сделают возможность внедрения проектов более доступной: «ВЭБ.РФ» и коммерческие банки (Газпромбанк, Сбербанк и др.) могут инвестировать в развитие проекта до 90% от необходимой суммы. Обсуждение этой инициативы с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным состоялось в ноябре 2022 года.

Несмотря на введённые в отношении государственной корпорации «ВЭБ.РФ» санкции, Шувалов во время недавней поездки в Республику Беларусь осветил планы, касающиеся новых направлений инвестиционной деятельности. На реализацию белорусских проектов госкорпорация уже выделила более 70 миллиардов рублей. В частности, «ВЭБ.РФ» финансирует строительство крупных инфраструктурных объектов, поставки вагонов и оборудования для нефтегазовой промышленности.

Личная жизнь и семья

Игорь Иванович много лет состоит в браке и является многодетным отцом. Его супруга — Ольга Викторовна Шувалова. У них четверо детей: два сына и две дочери.