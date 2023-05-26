ОДК-Сатурн направит на целевое обучение по программе «Крылья Ростеха» 40 человек

ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) открыл новый, четвертый набор на целевое обучение по программе «Крылья Ростеха».

Получить качественное образование в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П. А. Соловьева (РГАТУ) по направлению – «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», а значит, стать перспективными инженерами-конструкторами и инженерами-технологами, смогут 40 человек.

В РГАТУ по целевому направлению от ОДК-Сатурн выделено 20 бюджетных мест на конструкторское и 20 на технологическое направление обучения по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей».

– Программа «Крылья Ростеха» становится все более насыщенной и интересной по содержанию. Среди новшеств набора 2023 года – сетевая форма взаимодействия при подготовке студентов технологического профиля согласно соглашению между РГАТУ, МАИ и ОДК-Сатурн. Студенты будут учиться не только на площадке рыбинского университета, но и выезжать в четвертом и шестом семестрах в московский институт, – говорит директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

Сегодня у выпускников школ Ярославской области и других регионов страны есть все возможности стать участником образовательного проекта «Крылья Ростеха» по подготовке инженеров нового поколения и влиться в коллектив современного стабильно работающего предприятия.

Образовательная программа «Крылья Ростеха» стартовала в 2020 году с целью подготовки многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения с учетом требований будущих работодателей. Ее индустриальными партнерами выступили ОДК, ОАК, «Вертолеты России», КРЭТ и «Технодинамика». На сегодняшний день в образовательном проекте участвуют 15 профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Ключевым методологическим партнером выступает Московский авиационный институт (МАИ).

Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится порядка 580 студентов по семи направлениям подготовки.

Стоящие перед авиастроением задачи по значительному увеличению производства самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, систем и агрегатов требуют усиленной подготовки инженерных кадров.

Обучение по программе частично оплачивается предприятиями авиационного комплекса Госкорпорации, также для студентов действует система мотивационных выплат. Выпускники «Крыльев» будут владеть такими актуальными сегодня специальностями, как

радио- и робототехника, аддитивные технологии, беспилотные летательные аппараты и композитные материалы, конструирование и создание электронных средств и многие другие. Качество образовательного процесса постоянно контролируется. Все это в совокупности позволяет создать условия для выпуска специалистов, готовых работать в реальном секторе, минимизировав сроки и расходы на их адаптацию.

Высокие требования предъявляются и к самим абитуриентам. В 2023 году для поступления в вузы по программе Ростеха абитуриентам необходимо иметь не менее 245 баллов ЕГЭ в Москве, 225 – в Санкт-Петербурге, 220 – Самаре, Рыбинске, Уфе, Перми, Казани, Омске, 200 баллов в Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Нижнем Новгороде и 195 – в Ульяновске, Комсомольске-на-Амуре. Средний балл аттестата должен быть не ниже 4, уровень английского языка – не ниже A2. До поступления абитуриенты пишут онлайн мотивационный опрос и, в случае победы в корпоративных профориентационных мероприятиях, имеют дополнительное преимущество при поступлении. Им обладают и дети работников предприятий авиационного комплекса Госкорпорации – ставка сознательно делается на преемственность и поддержку трудовых династий.

Дополнительную информацию можно получить в Учебном центре ОДК-Сатурн по телефону +7 (4855) 329-891, +7 (4855) 329-864, или по почте: [email protected], [email protected].

Приемная комиссия РГАТУ имени П.А. Соловьева: +7 (4855) 22-22-07.