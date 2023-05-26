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Что в копилках у ярославцев?

26.05.2023, 6:06, Детали
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Любопытное исследование провели студенты ЯГПУ им Ушинского. Они решили выяснить – как используют жители Ярославля монеты, и какие у них планы по поводу содержимого своих копилок.

Поводом для исследования послужил тот факт, что металлические деньги, которые получают люди, скажем, в качестве сдачи в магазине, не возвращаются в оборот. Такая проблема была выявлена специалистами ярославского отделения Банка России, отвечающими за налично-денежное обращение в регионе.

В социологическом опросе приняли участие жители не только областного центра и городов районного значения, но и сельской местности. Был определен процент репрезентативной выборки и фокус-группы населения. Среди опрошенных оказалось 55% работающего населения, 27,3% – пенсионеров, 17,7% – школьников и студентов.

Исследование показало, что монетами чаще рассчитываются взрослые люди и пенсионеры. Современная молодежь предпочитает безналичный расчет при помощи карты (60%). Впрочем, 12% школьников и студентов практически ежедневно используют мелкую монету для оплаты в школьной и студенческой столовой, уличном кафе. Для совершения мелких покупок монеты номиналом 1, 2 и 5 рублей используют и все возрастные ярославцы. А более трети работающего населения тратят монеты данного номинала при расчете за проезд в транспорте, стремясь избавиться от них.

При этом примерно, у 91% респондентов дома имеется запас монет. Достаточно много монет (от 100 до 500 и более штук) хранят 80% пенсионеров и 99% работающих респондентов. У большинства молодежи копилки гораздо более скромные.

Только 5% опрошенных всех трёх категорий не хотят расставаться с металлическим запасом. 82% опрошенных из числа молодежи и работающих хотели бы скопившуюся мелочь зачислить на банковскую карту. Большинство пенсионеров предпочли бы другую судьбу своим медякам – обменять монеты на банкноты, но если такой обмен будет бесплатным.

Результаты исследования послужили стартом для подготовки акции банков по обмену монет, находящихся у населения.




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