Профессиональное лечение позвоночника

Современное лечение позвоночника на профессиональном уровне осуществляется в «Клинике лечения позвоночника и суставов Доктора Длина». Уже во время консультации проводится подробная диагностика общего формата, а также каждого сегмента в отдельности. Квалифицированные специалисты с предельной точностью определяют участки с нервными корешками, провоцирующие болевые ощущения. В результате каждому клиенту предоставляются рекомендации относительно проведения действенного лечения.

Помощь всегда рядом

Врачи специализируются на функциональном обследовании все позвоночника, справляются с манипуляциями, направленными на эффективное устранение боли. На следующем этапе подбирается терапевтическая программа в индивидуально порядке. Заказать обследование в Москве можно на выгодных условиях и по доступной цене.

В стенах клиники активно задействуется неинвазивный трехкомпонентный способ терапии при проблемах в области позвоночника. Суть заключается в том, что одновременно сочетается:

фотодинамическая лазеротерапия;

мануальные манипуляции;

электрофорез.

Вследствие комплексного подхода с предельно щадящим воздействием на организм в кратчайшие сроки устраняются болевые ощущения. Заметно улучшается кровообращение с обменными процессами в проблемном месте. Предотвращается разрушающий фактор в костной ткани.

Уникальность заключается в практическом отсутствии каких-либо противопоказаний. Процедуры не сопровождаются болезненностью, они разрешены и активно применяются в отношении пожилых людей. Многие пациенты указывают на заметные улучшения уже по прохождению пары-тройки мероприятий. В целом при не слишком запущенных случаях уже 1 курс показывает существенные результаты. Речь идет о лечении протрузий, межпозвоночных грыж, болей различного происхождения, остеохондроза и пр. Стоимость терапии при этом удовлетворительная и доступна многим клиентам.

Суть процедуры

Если говорить о фотодинамической лазеротерапии, она заключается в применении компонента фотодитазин в месте болевого ощущения. Далее препарат активируется в тканях посредством применения светодиодного устройства. В случае с многокомпонентным электрофорезом принцип действия заключается в использовании лекарственных средств, быстро устраняющих воспаление, улучшающих общее кровообращение, предупреждающих мышечные спазмы.

Мануальные мягкие действия направлены на нейтрализацию ущемлений в нервных корешках, проходящих по позвоночнику. Все мероприятия в комплексе направлены на существенно улучшение состояния пациента. «Клиника лечения позвоночника и суставов Доктора Длина» – лучший вариант для решение проблем со здоровьем, купить услуги можно на выгодных условиях.