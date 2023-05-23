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Кто поможет потребителю финуслуг, если его права нарушены?

23.05.2023, 16:11, Детали
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– Какие вопросы от граждан относятся к компетенции Банка России, и как подать жалобу? – Галина О., Ярославская область.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Банк России рассматривает жалобы на все легальные финансовые организации: банки, страховые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, брокеров, биржи, негосударственные пенсионные фонды и другие. Жаловаться в Банк России нужно, если финансовая организация нарушила ваши права. Например, вам не оформили полис ОСАГО, необоснованно отказали в кредитных каникулах, отказали в возврате денег за дополнительные услуги к кредиту или займу в период охлаждения, продали не тот финансовый продукт, который вы хотели купить.

Однако некоторые виды нарушений прав потребителей финансовых услуг находятся в компетенции федеральных органов власти. Так, жалобы на недобросовестную рекламу финансовых организаций рассматривает Федеральная антимонопольная служба, на неправомерное использование персональных данных — Роскомнадзор, на нарушения в ходе исполнительного производства — Федеральная служба судебных приставов, на предустановленные согласия на оплату страховок — Роспотребнадзор. Имущественные споры граждан с финансовыми организациями разбирают суды и финансовый уполномоченный. Так, обращения по поводу размера страхового возмещения по полису ОСАГО можно направлять финансовому уполномоченному при условии, что предварительно потребитель обращался с претензией непосредственно в страховую компанию.

Если человек направил жалобу в Банк России, но в его обращении есть вопросы, решение которых находятся в компетенции иных органов, то оно в течение семи дней с даты регистрации должно быть перенаправлено в соответствующий орган или должностному лицу по компетенции.

Подать жалобу в Банк России удобно в электронной форме через Интернет-приемную на сайте регулятора или письмом на почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России. Перед подачей жалобы можно проконсультироваться со специалистами Банка России — в чате приложения «ЦБ онлайн» или по бесплатным телефонам 300 (для звонков с мобильного) и 8 (800) 300-30-00 (для звонков со стационарных телефонов). Контактный центр Банка России работает круглосуточно, без выходных.




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