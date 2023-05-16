Ярославцы жалуются на мошенничество при оформлении займов и навязывание услуг

По информации ярославского отделения Банка России в I квартале 2023 года от ярославских потребителей финансовых услуг поступило 553 жалобы, что на 9,3% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Большая часть жалоб (304 заявления) по-прежнему касается работы банков. При этом сократилось число обращений ярославцев по санкционным темам, связанным с валютными ограничениями, реструктуризацией кредитов, оформлением кредитных каникул и так далее.

Снизилось число жалоб (со 104 до 82) на работу страховых компаний. В частности, на треть сократилось количество заявлений о некорректном заключении договора ОСАГО. Однако ярославцы по-прежнему фиксируют случаи навязывания страховых продуктов при оформлении кредитов и займов.

Поступило 25 жалоб на кибермошенничество при оформлении займов в МФО, а также сообщений о недостоверной информации о займах в кредитной истории. Для решения этой проблемы введена обязанность МФО более комплексно подходить к проверке личности заемщиков. Также рассматривается законопроект о праве граждан вводить и снимать самозапреты на оформление кредитов и займов.

Подать жалобу на деятельность финансовых организаций можно по телефону контактного центра 8-800-300-30-00 или через интернет-приемную на сайте Банка России.