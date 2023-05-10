Сколько живут деньги?

– Вы уже рассказывали, что поврежденные деньги, сохранившие большую часть поверхности, подлежат обмену в банке. А вот интересно – как долго живут банкноты, и от чего это зависит? И что делают с деньгами, отслужившими свой срок? – Анастасия М., Ярославская область.

Отвечает эксперт по наличным деньгам ярославского отделения Банка России Ольга Соколова:

– Срок продолжительности жизни банкноты составляет от полугода до 4,5 лет в зависимости от номинала. Банкноты крупных номиналов используются при расчетах реже, поэтому и живут дольше. И наоборот. В отделениях Банка России проводится проверка всех денег, поступивших с выручкой, на платежеспособность. Банкноты с разрывами, надписями, загрязнениями, а также утратившие часть своей поверхности, из оборота изымаются. И заменяются новыми банкнотами того же номинала, в том же количестве. На специально оборудованных предприятиях изъятые из оборота банкноты уничтожаются. Для того, чтобы продлить срок жизни бумажным деньгам, в настоящее время купюры некоторых номиналов покрывают специальным лаком, который не заметен пользователям. Лакированные банкноты и прежние, обычные визуально и на ощупь не отличаются. Как пример – 100-рублевка, у нас уже лет пять часть таких купюр лакируется, но этого никто не замечает.