ОДК-Сатурн обучает школьников основам технических знаний ✓ Новости Рыбинска и не только
 

ОДК-Сатурн обучает школьников основам технических знаний

04.05.2023, 11:11, Новости
Теги: , ,

В Учебном центре ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) первые группы школьников – детей работников предприятия – успешно завершили изучение курса общей физики.

Новые знания придадут старшеклассникам уверенность в сдаче школьных экзаменов и в выборе инженерного дела в качестве будущей профессиональной деятельности.

В программу обучения вошли основы механики, электростатики, постоянного электрического тока, магнетизма, биометрической оптики, термодинамики и молекулярной физики. Ребята также посетили с экскурсией литейный, сборочный и испытательный цеха предприятия.

Преподавателем курса стал кандидат технических наук, доцент кафедры авиационных двигателей Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева Борис Конюхов.

– Новая образовательная программа нацелена на учащихся 9 – 10 классов – детей работников ОДК-Сатурн, планирующих получить профессиональное образование по конструкторско-технологическому профилю. В общей сложности 32 человека прошли обучение физике в двух первых группах. Это не первый опыт организации курсов для школьников. Ранее 47 ребят прослушали курс по черчению, еще 22 старшеклассника познакомились с работой универсального оборудования в рамках проекта «Введение в специальность «Станочник широкого профиля». Такая профориентационная работа – основа подготовки новых кадров для предприятия, – говорит директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

ОДК-Сатурн традиционно тесно взаимодействует со школами и учреждениями дополнительного образования. Является постоянным организатором в Рыбинске профориентационного конкурса «Построй карьеру в ОДК». Самостоятельно и совместно с департаментом образования и РГАТУ реализует проекты для повышения уровня знаний школьников по профильным дисциплинам. Предприятие шефствует над инженерными классами авиастроительного профиля и классами инженерной направленности по линии Союза машиностроителей России.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Освоение новых территорий дает возможность развития

24.04 / На МТФ-2023 в Рыбинске обсудили взаимодействие высокотехнологичного бизнеса и вузов

17.04 / ОДК-Сатурн посетили свыше 900 человек

12.04 / Как написать кандидатскую диссертацию: особенности и советы

07.04 / В Рыбинске пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

06.04 / Ростех начал оценивать качество деталей авиадвигателей с помощью нейросетей

05.04 / В ОДК-Сатурн открылся кабинет физиотерапии

28.03 / Управление проектами по Scrum

27.03 / Сертификат ГОСТ Р

24.03 / Ростех с помощью виртуальной реальности обучает сотрудников предприятий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика