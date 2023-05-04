ОДК-Сатурн обучает школьников основам технических знаний

В Учебном центре ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) первые группы школьников – детей работников предприятия – успешно завершили изучение курса общей физики.

Новые знания придадут старшеклассникам уверенность в сдаче школьных экзаменов и в выборе инженерного дела в качестве будущей профессиональной деятельности.

В программу обучения вошли основы механики, электростатики, постоянного электрического тока, магнетизма, биометрической оптики, термодинамики и молекулярной физики. Ребята также посетили с экскурсией литейный, сборочный и испытательный цеха предприятия.

Преподавателем курса стал кандидат технических наук, доцент кафедры авиационных двигателей Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева Борис Конюхов.

– Новая образовательная программа нацелена на учащихся 9 – 10 классов – детей работников ОДК-Сатурн, планирующих получить профессиональное образование по конструкторско-технологическому профилю. В общей сложности 32 человека прошли обучение физике в двух первых группах. Это не первый опыт организации курсов для школьников. Ранее 47 ребят прослушали курс по черчению, еще 22 старшеклассника познакомились с работой универсального оборудования в рамках проекта «Введение в специальность «Станочник широкого профиля». Такая профориентационная работа – основа подготовки новых кадров для предприятия, – говорит директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

ОДК-Сатурн традиционно тесно взаимодействует со школами и учреждениями дополнительного образования. Является постоянным организатором в Рыбинске профориентационного конкурса «Построй карьеру в ОДК». Самостоятельно и совместно с департаментом образования и РГАТУ реализует проекты для повышения уровня знаний школьников по профильным дисциплинам. Предприятие шефствует над инженерными классами авиастроительного профиля и классами инженерной направленности по линии Союза машиностроителей России.