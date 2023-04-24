На МТФ-2023 в Рыбинске обсудили взаимодействие высокотехнологичного бизнеса и вузов

Предприятие ОДК-Сатурн в девятый раз стало площадкой Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство» в Рыбинске. Ключевая тема события – «Сотрудничество высокотехнологичного бизнеса и вузов: путь к развитию».

Основной фокус в дискуссиях – на передовых инженерных школах (ПИШ), стратегии их развития, кооперации с предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации в научно-технической сфере и подготовке кадров новой формации.

Также на форуме обсуждались вопросы развития университетского предпринимательства, создание инновационной инфраструктуры и др. В мероприятии приняли участие свыше 2000 представителей предприятий государственных корпораций, органов власти, научно-образовательных организаций, институтов развития, инновационных компаний и проектных команд.

– Для нас форум очень важен. Задачи по ускоренному технологическому развитию России можно выполнить только при плотном взаимодействии университетов, фундаментальной и прикладной науки и высокотехнологичных предприятий. Нам нужны молодые талантливые кадры, желающие и умеющие работать в промышленности. Мы готовы предоставить производственные и технологические мощности предприятия для воспитания будущих инженерных кадров, – сказал в приветственном слове заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Сатурн Виктор Поляков.

Участниками МТФ-2023 стали директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Татьяна Рябко, сенатор от Ярославской области Александр Русаков, ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко, проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков, ректор СПбГМТУ Глеб Туричин, ректор ЯГТУ Елена Степанова, заместитель генерального директора – директор института металлургии и машиностроения НПО «ЦНИИТМАШ» Госкорпорации Росатом Иван Иванов, генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, директор по производству ОДК Валерий Теплов.

– Под фронтирные задачи, которые определены ОДК для создания продуктов будущего, сегодня важно сформировать сотрудничество с ведущими вузами. В этом нам помогает не только Министерство промышленности и торговли РФ, но и Министерство образования, Министерство цифрового развития, а также другие органы федеральной власти, – сказал заместитель генерального директора – генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин.

Отличительной особенностью 9-го форума стала презентация направлений развития 14 передовых инженерных школ, руководители которых приняли участие в 28 профильных секциях – цифровые двойники, аддитивные технологии, керамические и полимерные композиционные материалы, перспективные сплавы, гибридные и электрические силовые установки, новые рынки оборудования и инструмента, применение искусственного интеллекта для решения задач машинного зрения в производстве, промышленный интернет вещей.

– Главная тема IX Международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство» – передовые инженерные школы. Перед нами поставлена важная задача по созданию ПИШ в Ярославской области. Я думаю, что не только РГАТУ, но и ярославские вузы смогут создать конкурентоспособный кластер. Залог тому – большой интерес Ростеха и, в частности, ОДК-Сатурн, к созданию таких школ и специализированных центров компетенций, – сенатор от Ярославской области, член комитета по науке, образованию и культуре Александр Русаков.

По словам ректора ЯГТУ Елены Степановой, не каждая площадка способна собрать столь представительный экспертный клуб высокого уровня.

В ходе МТФ-2023 были подписаны два соглашения. Первое – о взаимодействии в сфере образовательной и научной деятельности Объединенной двигателестроительной корпорации и передовой инженерной школы Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого, в рамках которого предстоит совместно решать научно-технологические задачи в интересах корпорации. Второе – между Ярославским государственным техническим университетом и Консорциумом индивидуальных траекторий (ИОТ-консорциум), в рамках которого ЯГТУ присвоен статус участника консорциума.

По итогам главной секции первого дня директор по науке ПАО «Газпром нефть» Марс Хасанов предложил создать «Клуб индустриальных партнеров ПИШ», которому предстоит оценить опыт организации работы передовых инженерных школ с компаниями и сформировать предложения для Минобрнауки РФ по повышению эффективности программы.

Организаторами форума являются Объединенная двигателестроительная корпорация, ОДК-Сатурн, правительство Ярославской области, Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Союз Машиностроителей России, администрация Рыбинска.