ОДК-Сатурн посетили свыше 900 человек

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» прошел День открытых дверей.

Свыше 900 человек посетили одно из ведущих предприятий по производству авиационных газотурбинных двигателей.

В мероприятии приняли участие моторостроители и члены их семей, ветераны предприятия, школьники, а также студенты профильных колледжей и вузов. Взрослые и дети совершили экскурсии в музей ОДК-Сатурн, инновационный литейный корпус, а также в цеха сборки и испытаний двигателей, где познакомились с историей и современной выпускаемой продукцией, а также воочию увидели высокотехнологичное производство.

– Предприятие проводит Дни открытых дверей дважды в год, это очень востребованная акция. Мы показали реальное производство, достижения в сфере развития технологий, познакомили экскурсантов со 106-летней историей компании. В 2023 году исполняется сто лет гражданской авиации, поэтому в рамках Дня открытых дверей, мы показали сборку двигателей Д-30КП, которые выпускаются «ОДК-Сатурн» уже более пятидесяти лет. Кроме того, в этом году предприятие посетили целевые группы студентов рыбинских и ярославских колледжей и вузов, что является одним из профориентационных мероприятий кадровой политики компании, – говорит директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

День открытых дверей в ОДК-Сатурн проходит под эгидой Союза машиностроителей России, начиная с 2015 года. В текущем году это первая акция, вторая запланирована на октябрь.