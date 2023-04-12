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В чем разница между ингалятором и небулайзером?

12.04.2023, 16:42, Детали
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Ингаляторы применяют для профилактики и лечения респираторных заболеваний. Часто эти приборы называют небулайзерами. Есть ли разница в терминах? Попробуем разобраться. Ведь чтобы правильно подобрать аппарат для взрослого, или для всей семьи, или ингалятор для детей купить в Минске, следует понять, чем устройства для ингаляций различаются.

Небулайзер как частный случай ингалятора

Принцип работы приборов заключается в том, что лекарство вводится в организм при вдыхании. Устройство преобразует жидкий препарат в пар или аэрозоль, и действующее вещество поступает к очагу поражения. Такая терапия:

  • исключает нагрузку на органы пищеварения;
  • подходит для лечения детей с грудного возраста;
  • эффективна для профилактики заболеваний.

В традиционном ингаляторе вода с лекарством нагревается, и человек вдыхает пар. Капельки с действующим веществом проникают к верхним дыхательным путям. Небулайзер же создает аэрозоль, «разбивая» препарат на мельчайшие частицы, способные добираться в средний и нижний отделы органов дыхания.

Паровые приборы покупают для лечения легких простуд. В случае серьезных поражений дыхательных путей, аллергии, астмы рекомендовано использование аэрозольных ингаляторов — небулайзеров. Для дома подойдет аппарат, в котором аэрозоль образуется под воздействием поданного под давлением воздуха: https://polza-shop.by/catalog/meditsinskaya_tekhnika/ingalyatory/ingalyatory_kompressornye/ ингалятор компрессорный купить можно в интернете с доставкой.

Виды ингаляторов

  • Паровой ингалятор. Воздействие оказывает горячий водяной пар. Устройство подходит для проведения масляных и травяных ингаляций при лечении и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей.
  • Компрессорный, или струйный, небулайзер. В аэрозоль лекарство преобразуется при прохождении через него сжатого воздуха. Прибор используют со всеми жидкими средствами, предназначенными для ингаляций. Прост в применении, но сильно шумит.
  • Ультразвуковой небулайзер. «Разбивает» лекарственный препарат до аэрозоля с очень мелкими частицами. Еще одно достоинство — тихая работа. Недостаток — применяется с небольшим перечнем медикаментов.
  • Мембранный, или меш-небулайзер. Аппарат снабжен вибрирующей сеткой, которая создает аэрозоль. Компактный и бесшумный, работает от батареек. С ним используют лекарства без ограничений, а процедуру можно проводить даже лежа. Это самая дорогая разновидность ингаляторов.



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