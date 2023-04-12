В чем разница между ингалятором и небулайзером?

Ингаляторы применяют для профилактики и лечения респираторных заболеваний. Часто эти приборы называют небулайзерами. Есть ли разница в терминах? Попробуем разобраться. Ведь чтобы правильно подобрать аппарат для взрослого, или для всей семьи, или ингалятор для детей купить в Минске , следует понять, чем устройства для ингаляций различаются.

Небулайзер как частный случай ингалятора

Принцип работы приборов заключается в том, что лекарство вводится в организм при вдыхании. Устройство преобразует жидкий препарат в пар или аэрозоль, и действующее вещество поступает к очагу поражения. Такая терапия:

исключает нагрузку на органы пищеварения;

подходит для лечения детей с грудного возраста;

эффективна для профилактики заболеваний.

В традиционном ингаляторе вода с лекарством нагревается, и человек вдыхает пар. Капельки с действующим веществом проникают к верхним дыхательным путям. Небулайзер же создает аэрозоль, «разбивая» препарат на мельчайшие частицы, способные добираться в средний и нижний отделы органов дыхания.

Паровые приборы покупают для лечения легких простуд. В случае серьезных поражений дыхательных путей, аллергии, астмы рекомендовано использование аэрозольных ингаляторов — небулайзеров. Для дома подойдет аппарат, в котором аэрозоль образуется под воздействием поданного под давлением воздуха: https://polza-shop.by/catalog/meditsinskaya_tekhnika/ingalyatory/ingalyatory_kompressornye/ ингалятор компрессорный купить можно в интернете с доставкой.

Виды ингаляторов