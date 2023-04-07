В Рыбинске пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

14-15 апреля в Рыбинске состоится первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России». Время возможностей».

Основная цель ярмарки трудоустройства – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке наряду с вакансиями будут представлены все возможности современной службы занятости.

На ярмарке будут представлены более 1100 вакансий из 11 предприятий, в том числе ПАО «ОДК-Сатурн», ООО «Завод «Дорожных машин, АО «СатИЗ», АО «КБ «Луч», ООО «Рыбинсккабель», ООО «Верфь братьев Нобель», АО «ОДК-ГТ», ЗАО «Санаторий имени Воровского», ОАО «Волжанин», АО «Ярославский бройлер». Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

– Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников — это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями. Также на ярмарке начинающие предприниматели смогут повысить свою финансовую грамотность, молодежь в форме нетворкинг–встречи пообщаться с работодателями региона, планируются к проведению мастер-класс от экспертов и предпринимателей, начавших свое дело с нашей поддержкой, – пояснила директор департамента занятости Лаура Зудина.

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

Ярмарка состоится в Общественно-культурном центре по адресу: ул. Чкалова, 89. Также принять участие в ярмарке можно будет 15 апреля в помещении Центра занятости населения города Рыбинска.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарку предложениями работодателей со всех регионов.