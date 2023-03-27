Обзор онлайн-казино Fairspin

Fairspin – первое онлайн-казино, основанное на блокчейне. Это стало возможным благодаря использованию программного обеспечения TruePlay, известного своими передовыми решениями в индустрии онлайн гемблинга. Fairspin https://fairspin-mirror.com/ru/ принадлежит компании Techcore Holding BV, зарегистрированной в Кюрасао.

Все игры проводятся с помощью смарт-контрактов, что дает пользователям гарантию того, что во время розыгрыша не будет внесено никаких изменений. Кроме того, каждый игрок имеет доступ к ставкам других людей, участвующих в игре, и возможность отслеживать свои средства во время игры.

Казино также предоставляет статистику по отдельным играм, соотношение проигрышей и выигрышей по отношению к заработку казино, а также дает сравнение прибыльности игр.

Выбор игр, доступных на платформе, очень велик. Вы найдете видеоигры, слоты, карточные игры, лотереи и т.д. Они предоставлены известными и популярными в индустрии провайдерами, включая NetEnt, Microgaming и Spinomenal.

Все ставки пользователи делают в токенах TPLAY, стоимость которых составляет 0,001 Ethereum. При выводе средств с платформы они могут обменять их на любую криптовалюту по своему выбору. Вывод средств доступен для сумм свыше 1 000 TPLAY.

Fairspin доступен в нескольких языковых версиях. Пользователи ценят анонимность и прозрачность платформы, а также размер предлагаемых выигрышей.

Хотя Fairspin существует не так давно, его уже заметили эксперты и критики игровой индустрии. Казино было номинировано в нескольких престижных конкурсах, включая EGR Operator Awards и SBC Awards.

Современность платформы заключается не только в ее технологических решениях, но и в дизайне и удобстве использования. Неудивительно, что за короткое время она уже привлекла большое количество довольных любителей азартных игр.

Что такое блокчейн

У большинства из нас блокчейн ассоциируется только с криптовалютными транзакциями. Между тем, эта технология открывает столько возможностей, что было бы расточительством использовать ее только для этой цели.

Блокчейн позволяет хранить и передавать различные типы данных, не опасаясь их фальсификации. Это происходит потому, что все транзакции, происходящие в цепочке, прозрачны, а сама система распределена по компьютерам сообщества.

Это означает, что изменение, внесенное в одну копию, несовместимое с другими, не будет принято сетью в целом. В настоящее время сеть используется для отправки криптовалютных транзакций. В будущем его можно будет использовать для заверения документов, потребления электроэнергии или медицинских записей.

Прозрачность и безопасность блокчейна делают эту технологию идеально подходящей для нужд онлайн-казино. До сих пор основной проблемой для пользователей такого рода порталов было отсутствие уверенности в том, что их не обманывают во время розыгрышей и игр.

Хотя игры на основе блокчейна и с доказанной честностью можно найти в некоторых казино, ни одно из них пока не основывает всю свою деятельность на этой технологии. Fairspin Casino – первое, кто пошел по этому пути.

Если вы заботитесь о честности в азартных играх, вас определенно должно заинтересовать это заведение. Тем более что общий выигрыш пользователей Fairspin в прошлом году достиг 40 000 ETH!



Войдите в Fairspin: как создать аккаунт?

Регистрация: Для создания аккаунта на Fairspin вам должно быть не менее 18 лет. При регистрации вы вводите свой адрес электронной почты, номер телефона и создаете надежный пароль. Подтверждение личности осуществляется через внешний портал, куда вы должны будете отправить фотографию своего лица с видимым удостоверением личности.

Ввод/вывод средств: Вместе с аккаунтом создается частный кошелек TruePlay Wallet, где будут храниться ваши токены TPLAY. Вы можете пополнить его любой криптовалютой, отправленной из внешней криптовалюты. Токены на сайте конвертируются в Ethereum, 1 ETH = 1000 TPLAY.

Демо-игры: Сразу после регистрации вы можете использовать все игры в демо-версии. Однако вам необходимо пополнить свой кошелек, чтобы иметь возможность делать ставки и получать выигрыши. В качестве приветственного бонуса вы получаете 30 бесплатных вращений.

Азартные игры: При последующих депозитах вы можете рассчитывать на бонусы, описанные ниже. После ознакомления с демо-играми обязательно начните делать первые ставки и забирать свои выигрыши. Как только на вашем счету будет 1 000 TPLAY, вы сможете сделать свой первый вывод средств.

Преимущества использования Fairspin

Обеспечение справедливого отношения к играм;

Большой выбор игр;

ме от ведущих провайдеров;

Сайт доступен на многих языках;

Вы проводите все транзакции полностью анонимно;

Никаких сборов или комиссий;

Неограниченный лимит транзакций в день;

Более крупные джекпоты, чем в традиционных онлайн-казино.

Fairspin – это первое казино, где все игры проводятся на очевидно честной основе. Здесь вы можете следить за ходом игр от начала до конца благодаря использованию технологии блокчейн. Такая прозрачность делает невозможным обман со стороны казино.