Слоты Megaways – игровые автоматы бесплатно

Популярность слотов с Megaways растет с каждым днем. Сегодня азартные игры с уникальной механикой есть в коллекции практически каждого онлайн-клуба. Эти лицензионные аппараты отличаются огромным количеством путей формирования призовых комбинаций. Поэтому пользователи, которые делают ставки на деньги в казино, выигрывают чаще.

Новый формат игровых автоматов

Новая механика на рынке онлайн-гэмблинга появилась благодаря Big Time Gaming. В 2016-м компания представила свою первую разработку с Megaways – слот Dragon Born. В конце этого же года был выпущен игровой аппарат Bonanza, который до сих пор востребован геймерами со всего мира.

Сегодня слоты Megaways выпускаются и другими производителями, при этом они сопровождаются ссылкой на лицензию Big Time Gaming. Новые разработки анонсируются ежемесячно. Для успешной игры рекомендуется изучить правила и особенности механики Megaways. На официальном сайте этого казино игровые автоматы бесплатно и без регистрации можно тестировать с компьютера, планшета или телефона. Режим демо не требует внесения средств на счет. Геймер может ставить специальные монеты для запуска вращений.

В чем популярность аппаратов Megaways

Популярность этой серии игровых автоматов обусловлена их инновационным форматом. Они оснащены не 5, а 6 или 7 барабанами, в каждом ряду выпадает от 2 до 7 изображений. Поэтому слоты отличаются динамическим геймплеем, который может меняться в каждом спине. В большинстве таких игровых аппаратов используются один или два горизонтальных барабана, на них выпадают дополнительные символы, открывающие бонусные функции, в том числе джекпот.

Количество вероятных выигрышных комбинаций в слотах Megaways достигает 500 000. Эта особенность позволяет геймерам получать отличные призы при каждом вращении. Игровые автоматы также наделены множеством бонусов и специальных функций. Есть фриспины, которые активирует Скаттер, множители выигрыша могут увеличиваться без ограничений. В аппаратах с уникальной механикой доступна риск-игра на удвоение и запускаются случайные бонусные раунды с розыгрышем фиксированного максимального приза или прогрессивного джекпота. Для тестирования всех бонусных функций лучше в лицензионные игровые автоматы бесплатно онлайн играть в клубе.

Делать ставки со счета рекомендуется после выработки правильной стратегии. Для игры на реальные деньги в казино следует запускать аппараты с высоким процентом возврата. Игровые слоты Aztec Gold, Queen Of Riches, Primal и White Rabbit выдают джекпоты.