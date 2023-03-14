За год более 2 тысяч ярославских дольщиков получили ключи от новостроек ✓ Новости Рыбинска и не только
 

За год более 2 тысяч ярославских дольщиков получили ключи от новостроек

14.03.2023, 9:34, Новости
Теги: ,

По информации регионального отделения Банка России в 2022 году было раскрыто 2063 счета эскроу, на которых хранились средства дольщиков до момента сдачи строящегося жилья в эксплуатацию.

Затем деньги с них были перечислены застройщикам. На начало года в банках было размещено ещё 14,6 млрд рублей, принадлежащих ярославским участникам долевого строительства.

– Это означает, что ярославцы активно участвуют в долевке и строят себе новое жилье. Финансирование через счета эскроу обеспечивает защиту их денежным средствам, – прокомментировал управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Квартиры для дольщиков строительные организации возводят на собственные или кредитные средства: с банками региона застройщики заключили 51 договор по программам проектного финансирования.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Торговое оборудование

13.03 / Покупка готового бизнеса: преимущества и широкие возможности

09.03 / Стоит ли покупать компанию в Сербии?

03.03 / Элитные яхты – уникальность и эксклюзивность для самых требовательных

28.02 / Брать в займы у мошенников – опасно!

28.02 / Аналитики составили портрет заемщика МФО в 2022 году

27.02 / Качественная сантехника: ассортимент и преимущества выбора

21.02 / Ремонт двухкомнатной квартиры в Казани

21.02 / Списание долгов: с чего начать?

13.02 / Выставка «Продэкспо-2023»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика