За год более 2 тысяч ярославских дольщиков получили ключи от новостроек

По информации регионального отделения Банка России в 2022 году было раскрыто 2063 счета эскроу, на которых хранились средства дольщиков до момента сдачи строящегося жилья в эксплуатацию.

Затем деньги с них были перечислены застройщикам. На начало года в банках было размещено ещё 14,6 млрд рублей, принадлежащих ярославским участникам долевого строительства.

– Это означает, что ярославцы активно участвуют в долевке и строят себе новое жилье. Финансирование через счета эскроу обеспечивает защиту их денежным средствам, – прокомментировал управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Квартиры для дольщиков строительные организации возводят на собственные или кредитные средства: с банками региона застройщики заключили 51 договор по программам проектного финансирования.