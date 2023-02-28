Аналитики составили портрет заемщика МФО в 2022 году

Стремительные изменения в российской экономики на протяжении года привели к нестабильности на рынке кредитования.

При этом объем долгового портфеля россиян достиг рекордные 27 трлн рублей. И это несмотря на то, что банки установили более жесткие требования для потенциальных заемщиков. Из-за этого люди стали чаще обращаться не только в банки, но и в микрофинансовые организации. Аналитики Финэкспо.ру провели исследование социально-демографических характеристик с учетом заявок на займы в период с 1 января по 31 октября 2022 года. На основе этих данных был составлен портрет заемщика МФО.

Чаще всего россияне брали в долг от 10 до 20 тыс. рублей, но к сентябрю увеличилось количество заявок на сумму от 100 тыс. рублей. Также много запросов на крупные займы наблюдалось в мае. Это было обусловлено резким увеличением ключевой ставки и началом СВО, а также ужесточением требований к заемщикам в банках.

К началу мая снизилось количество заявок на микрозаймов на карточку до 5 тысяч. рублей и от 5 до 10 тыс. рублей. Соответственно, увеличились запросы на получение более крупных сумм до зарплаты в микрофинансовых организациях. Аналогичные выводы сделали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ): средний размер займа до зарплаты в МФО составлял 8,84 тыс. рублей, в апреле — 9,17 тыс. рублей. После этого наблюдалось незначительное снижение показателя и его сохранение на уровне 9,03-9,11 тыс. рублей.

Одна из причин уменьшения среднего микрозайма — ужесточения проверки потенциальных заемщиков в МФО и МФК. По словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, потребительская и инвестиционная активность снижается из-за экономической неопределенности. В сложные времена люди стараются беречь деньги, а не брать новые кредиты и займы. При этом в 2022 году наблюдалась обратная ситуация .

По данным Финэкспо.ру, максимальная сумма займа зависит от возраста и пола заемщиков. Например, мужчины от 35 лет чаще берут в долг крупные суммы. Однако женщины в возрастной категории от 18 до 35 лет тоже предпочитают большие займы. На эту группу приходится 36% мужчин и 25,1% женщин.

Менее популярны услуги микрофинансовых организаций среди россиян старше 55 лет. Но запрос на самую крупную сумму (143,9 тыс. рублей) приходится именно на граждан от 55 до 65 лет. Чаще всего обращаются в МФО люди в возрасте от 25 до 45 лет (63,6%) и заемщики 18-25 лет (23,9%).

Мужчины среди клиентов МФО и МКК больше — 58,2%. Средний возврат составляет 32 года. Большинство обратившихся за займами женщин были в возрасте 33 лет. По ежемесячной динамики запросов на микрозаймы тоже наблюдается более высокая активность среди мужчин. Однако по данным НБКИ женщины в любых регионах России имеют более высокий кредитный рейтинг.

Стоит отметить, что самый высокий рейтинг у мужчин и женщин Северо-Западном федеральном округе, где оформляется всего 9% от общего объема займов в стране. 25% заявок подали жители Центрального ФО, в который входят Москва и Московская область. Треть запросов в микрофинансовые организации направили жители Приволжского и Сибирского федеральных округов, имеющие самый низкий рейтинг в тройке лидеров по заявкам в период с 1.01.2022 по 1.10.2022 гг.

С учетом градации кредитного рейтинга заемщиков НБКИ средний рейтинг граждан из всех федеральных округов ближе к верхней границе — от 150 до 593 баллов. Низким считается рейтинг до 149 баллов, высоким — от 594 до 903 баллов, очень высоким — от 904 баллов.