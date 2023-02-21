В 2023 году в Рыбинске благоустроят 46 объектов

В список работ по благоустройству, которые будут выполнены в этом году, вошли ремонты 14 дворовых территории, 11 проездов к объектам социальной сферы, семи участков автомобильных дорог, 12 тротуаров, территория Волжского парка от улицы Луначарского до Аллеи Славы и общественная территория вдоль улицы Бульварной.

Подготовка проектно-сметной документации для большинства объектов уже завершена, они проходит государственную экспертизу, в начале марта будет заключен контракт с подрядчиком по пяти объектам, сообщили в городской администрации.

– Задача – подготовить ПСД и заключить контракты до начала периода благоустройства, чтобы не терять время и не уйти в осень. Сейчас на перспективу готовим проектно-сметную документацию на ремонт дорог на 700 млн рублей – как только выделят деньги, сможем сразу приступить к работам, – подчеркнул глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

На средства дорожного фонда в этом году выполнят ремонт: улицы Радищева от улицы Советской до Пушкина, улицу Суворова и участок дороги к лагерю «Полянка».

Будут благоустроены тротуары по проспекту Батова (два участка), проспекту Революции, по улицам Зои Космодемьянской, Максима Горького, Колышкина, Рапова, Смирнова, Труда, Пушкина, Гагарина, Юбилейной и Пятилетки.

Также будут приведены в порядок подходы к дошкольным учреждениям –по улице Софьи Перовской к школе №44, по улице Архитектурной к зданию, где расположены дошкольные группы школы №36, участок улиц Севастопольской и Смирнова к детскому саду №85, Северный проезд к ДС №84, проезд на улице Бори Новикова к ДС №94, участок улиц Орджоникидзе и Расплетина – проезд к детскому саду №22, по улице Шевченко у ДК «Слип» и по улице Олега Кошевого – проезд к школам №13 и 43.

Особое внимание к объектам здравоохранения. Ремонтные работы запланированы на дороге к горбольнице №1 со стороны улицы Солнечной, на парковке и тротуарах со стороны поликлиники на улице Свободы, проезде к горбольнице №3 по улице Рокоссовского.

Работы по благоустройству пройдут на дворовых территориях по адресам: Юбилейная, 8, Куйбышева, 13, Луговая, 3, Средняя Казанская, 5, Яна Гуса, 8, Чкалова, 71, Рапова, 15, Ленина, 174, Серова, 11, Бабушкина, 7, 50 лет ВЛКСМ, 38, Больничная, 7, Колышкина, 13, Щепкина, 8.