В ОДК-Сатурн студентов-стажеров погрузили в проектирование, производство и испытания

Свыше 40 студентов 3-5 курсов РГАТУ имени П. А. Соловьева, трудоустроенных по срочному договору в опытно-конструкторское бюро ОДК-Сатурнв качестве стажеров, детально погрузились в деятельность предприятия. Программа адаптации для них была реализована впервые.

Каждый день, с 11 января по 3 февраля, студентов встречали в подразделениях опытного завода и серийного производства, на испытательных стендах и в лабораториях, знакомили с направлениями работы, выпускаемой продукцией, базовыми и критическими технологиями. Они также прошли обучение программе разработки конструкторской документации NX, которая потребуется в дальнейшей работе. Обширная программа экскурсий, лекций, презентаций нацелена на адаптацию и профориентацию будущих востребованных в газотурбостроении специалистов.

В числе экскурсантов – студенты, осваивающие перспективные профессии в РГАТУ, в том числе и по целевому договору от предприятия, по направлениям «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Электроэнергетика и электротехника», «Проектирование технологических машин и комплексов», «Электроника и наноэлектроника», «Машиностроение», «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Преимущественно с третьего курса они трудоустроены в ОКБ-1 стажерами.

– Мы показали самые интересные технологии и современные материалы, познакомили со структурой и историей предприятия, бережливым производством и управлением знаниями. Главные конструкторы прочитали лекции по авиационным, морским и промышленным двигателям. Отрадно, что студенты сами изъявили желание погрузиться во все аспекты деятельности предприятия, – сказал начальник ОКБ-1 ОДК-Сатурн Вячеслав Бушманов.

– Я трудоустроена стажером в конструкторский отдел общей сборки и внешних коммуникаций. С третьего курса мы начинаем в вузе изучать специальные дисциплины и, работая в ОДК-Сатурн, есть возможность погрузиться в профессию, применить свои знания, получить ответы на возникшие вопросы у наставника или специалистов рабочей группы на предприятии, – рассказала студентка 5-го курса РГАТУ Алина Малова.

Также на предприятии действует ежегодная программа адаптации для вновь принятых на работу специалистов. Таких в 2022 году насчитывалось свыше 800 человек.