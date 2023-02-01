Автоподписки на ненужные услуги недопустимы!

– Не раз слышала о том, что вместе с займами люди в «нагрузку» получают всякие страховки, услуги юристов и прочие ненужные им расходы. А тут моя племянница сама столкнулась с такой ситуацией. Она оформляла заём по интернету, в офис не ходила – решила, что так быстрее. Может и быстрее, но по факту – из-за ненужных ей услуг получилось точно дороже! Когда же, наконец, будет наведен порядок, что бы люди не попадались в такие ситуации? – Маргарита К., Ярославская область.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Безусловно, кредиторы должны дать заемщику возможность сделать осознанный выбор — согласиться на дополнительные услуги или отказаться от них. Автоподписки здесь недопустимы. Однако Банк России выявляет факты, когда в онлайн-каналах банки и микрофинансовые организации (МФО) продолжают использовать формы с уже заполненным за заемщика согласием на оплату страховок, сертификатов на разные консультации, СМС-информирование и другие услуги.

Более того, мы сталкиваемся с ситуациями, когда банки и МФО применяют маркетинговые уловки, благодаря которым отметки о согласии легко не заметить. Внимание человека отвлекают яркие и крупные надписи, предлагающие перейти к следующему шагу оформления кредита или займа и тем самым согласиться на оплату дополнительных услуг. Иногда, чтобы отказаться от них, клиенту нужно совершить несколько действий — например, зайти в отдельный раздел и там убрать отметку.

При выявлении такого рода ситуаций Банк России предпринимает необходимые надзорные меры – выдает предписания, штрафует нарушителей.

Напомню, что существует так называемый «период охлаждения» – 14 дней, когда человек вправе отказаться от навязанных ему как страховых, так и иного вида услуг. Кроме того, если вы столкнулись с нарушением ваших прав при получении финансовой услуги, вы вправе сообщить об этом в Банк России через интернет-приемную на нашем сайте или по телефону 8-800-300-30-00.