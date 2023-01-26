Ремонт и другое строительство

Подготовка к началу ремонта верхней части Волжского моста подходит к завершению. В ближайшие три недели подрядчик планирует устанавливать строительные леса и поддерживающие балки.

Подрядчик делает специальные временные опоры и устанавливает распорные балки, чтобы не допустить деформации пролетного строения во время демонтажа конструкции.

После завершения этого подготовительного этапа, подрядная организация перейдет к ремонту непосредственно верхней части моста. Для этого потребуется перекрытие половины проезжей части. Движение через Волгу закроют по правой полосе при движении в сторону Заволжья.

– В первую очередь на перекрытой половине моста будут производиться демонтажные работы. Разберем старые мачты освещения, перильное барьерное ограждение, демонтируем асфальтобетонное покрытие. После этого приступим к демонтажу самих пролетных плит на опорах. Ремонтными составами восстановим поверхность самих опор, новые монолитные плиты будем заливать прямо на месте, – рассказал руководитель проекта АО ГК «ЕКС» Александр Огарков.

Для проведения ремонтных работ с начала марта по мосту вводится реверсивное движение. С 1 марта – в тестовом режиме, с 6 марта – в постоянном. Кроме того, на период ремонта моста вводится ограничение движения для грузового транспорта массой более 3,5 тонн.

– Ограничение не распространяется на общественный транспорт и машины экстренных служб. Также на время ремонта будет установлено ограничение скорости проезда по мосту 30 км/ч. Соответствующие дорожные знаки будут установлены в ближайшее время, – уточнил Иван Дубино, первый заместитель главы – директор департамента ЖКХ.

По словам подрядчика, работы на правой половине моста планируют закончить к ноябрю 2023 года, после этого реверсивное движение будет перенесено на вторую часть моста. Ремонт арок будет производиться одновременно с ремонтом перекрытий.

В Рыбинске до 2024 года планируют построить 11 многоквартирных домов и 72 индивидуальных жилых дома, две гостиницы, два промышленных объекта и несколько торговых.

Планами строительства на предстоящие два года поделились в департаменте архитектуры и градостроительства.

– Несмотря на трудности экономического характера, строительная отрасль выравнивается. Стройплощадки в Рыбинске можно увидеть в разных микрорайонах города. Инвесторы в город заходят довольно охотно, подбирают земельные участки либо в собственность, либо в аренду. Работают застройщики из Ярославля, Костромы, Подмосковья и местные строительные компании, – рассказали в департамент архитектуры и градостроительства.

Показатели роста туристического потока в город создали предпосылки вложения инвестиций в гостиничный бизнес. К 2024 планируется завершить строительство двух гостиниц по адресам: улица Луначарского, 62 и Волжская набережная, 44.

Промышленные предприятия увеличивают свои производственные площади. Так в этом году судостроительный завод «Верфь братьев Нобель» планирует построить слип поперечного типа, компания «Минком» в 2024 году – цех механических изделий в районе микрорайона Веретье. Также выданы разрешения на четыре здания складского назначения, станцию техобслуживания и гаражный бокс.

А вот АО «Транс-Альфа», которое планировало построить завод по производству электробусов в Рыбинске, сейчас рассматривает для строительства площадку в Ярославле, в индустриальном парке «Новоселки». Напомним, в декабре 2021 года бывший глава Рыбинска Денис Добряков сообщал, что АО «Транс-Альфа» планировало построить в Рыбинске завод по производству электробусов за 3 года и 6 млрд рублей.

Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию три объекта торговли на улицах Луначарского, Плеханова и Труда. В 2024 году перечень пополнят еще два – на улице Тракторной и 50 лет ВЛКСМ.