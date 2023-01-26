Мягкая мебель премиум класса: основные особенности

Каждая хозяйка хочет, чтобы в ее доме каждая деталь выглядела шикарно. Вопрос подбора мебели волнует многих. В специализированных магазинах представлено огромное количество мебели, но DV homecollection – это совершенно другой разговор. Итальянская фабрика занимается производством элегантной мебели, которая позволит создать уникальный интерьер.

Современная мебель премиум класса представлена в широком ассортименте и каждый покупатель сможет подобрать вариант, который будет смотреться шикарно. Премиальные изделия можно узнать сразу же. И дело даже не в том, что все эти изделия относятся к популярным брендам, но и отличается качественными материалами, а также фурнитурой.

Мебель премиум класса считается изысканной и может украсить обстановку любого дома. Благодаря правильному выбору мебели можно создать изысканный интерьер.

Как отличить подделку от оригинала?

Далеко не каждый может позволить себе приобрести мебель, которая относится к элитной. Все дело в том, что мягкая мебель премиум класса стоит недешево.

Элитную мебель отличить от стандартных вариантов проще простого. Есть определенные характеристики, на которые стоит обращать внимание в обязательном порядке. Чтобы сделать правильный выбор, стоит оценить ряд критериев и посоветоваться со специалистов.

Элитная мебель изготавливается из качественного сырья. Производители дорожат своей репутацией и стараются подбирать действительно качественные материалы, которые позволяют создавать отличную мебель, которая прослужит ни один год и не потеряет своей привлекательности. Зачастую, элитная мебель производится из ценных пород древесины.

Производители стараются внедрить в процесс производства инновационные технологии. Дерево обрабатывается на специальных станках и создается эксклюзивный декор, которые нельзя перепутать с каким-то другим. Специалисты могут изготовить такие изделия, что найти что-то похожее в продаже вряд ли получится. К примеру, конструктивные особенности элитной мебели подразумевают различные автоматические механизмы, наличие встроенных сейфов, мини-баров и холодильников, а также подсветки.

Практически все изделия имеют качественную фурнитуру, которая подбирается тщательно. Мастера украшают мебель различными кованными изделиями, инструктируют драгоценностями и вырезают уникальные узоры.

Элитная мебель может похвастаться высоким уровнем надежности. Все изделия многофункциональны. Дизайнеры продумывают каждый предмет до мелочей. Если хочется подчеркнуть особенности конкретного помещения, то можно выполнить изделие на заказ. Мебель премиум-класса позволяет создавать условия для максимально комфортного времяпровождения.