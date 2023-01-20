АО «ГК «ЕКС» до 1 февраля завершит строительство школы в Вощажниково ✓ Новости Рыбинска и не только
 

АО «ГК «ЕКС» до 1 февраля завершит строительство школы в Вощажниково

20.01.2023, 9:33, Новости
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Близится к завершению строительство средней общеобразовательной школы в Вощажниково Ярославской области. Она рассчитана на 240 мест. Здесь будут учиться школьники 1-11 классов, в том числе с ограниченными возможностями. Подрядчиком строительства, которое ведется в рамках госпрограммы «Развитие образования», выступает ГК «ЕКС» – компания с более чем полувековым опытом, на счету которой тысячи инфраструктурных и социально значимых объектов по всей России.

Проинспектировавший объект губернатор области Михаил Евраев, поручил завершить строительно-монтажные работы к 1 февраля. Впрочем, основная часть работы уже сделана, сейчас усилия строителей сосредоточены на отделке помещений. Школа будет уютной и современной, помимо учебных классов здесь оборудуют мастерские для уроков труда, классы для занятий творчеством, гардеробы, медицинский кабинет. В школе предусмотрены просторные спортивный и актовый залы. Отапливаться объект будет от расположенной поблизости газовой котельной.

Параллельно со строительством еще прошлой осенью строители начали благоустройство территории, планируется реконструкция полукилометрового участка дороги, ведущей к школе, работы продолжатся весной, а летом территорию вокруг здания озеленят. В новом учебном году школа откроет двери для ребят.




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