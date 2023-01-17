Стоимость минимального набора продуктов пошла в рост
17.01.2023, 7:59, Главное
Теги: Безработица, Война, Общество, Работа
В декабре 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 1,5 процента.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего подорожали: соль (+23,3%), огурцы (+18%) и капуста (+15,7).
Немного подешевели мука, хлеб и картофель.
В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе повысилась до 5 143 рублей против 5 069 рублей месяцем ранее.
При этом, по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен составил 111,6 процента (рост на 11,6%), в том числе на продовольственные товары – 108,7 (+8,7%), непродовольственные – 115,1 (+15,1%), платные услуги населению – 111,4 (+11,4%).
Напомним, по официальным данным реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) продолжают снижаться. Так в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они уменьшились на 5,7 процента, а в январе-сентябре, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уменьшились на 5,3 процента.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в декабре, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
509,72
|
620,13
|
637,15
|
102,7%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
282,29
|
92,84
|
94,10
|
101,4%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
168,16
|
195,55
|
196,19
|
100,3%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
629,68
|
92,54
|
94,45
|
102,1%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
170,09
|
195,06
|
198,44
|
101,7%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
270,08
|
14,79
|
15,75
|
106,5%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
841,12
|
122,27
|
126,17
|
103,2%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
122,81
|
71,21
|
71,64
|
100,6%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
245,09
|
122,50
|
122,55
|
100,0%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
281,16
|
42,22
|
42,17
|
99,9%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
65,44
|
578,24
|
599,87
|
103,7%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
367,58
|
292,77
|
306,32
|
104,6%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
702,69
|
137,87
|
146,39
|
106,2%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
73,71
|
107,20
|
110,57
|
103,1%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
62,73
|
107,12
|
104,55
|
97,6%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
259,44
|
14,34
|
15,13
|
105,5%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
353,67
|
18,76
|
20,63
|
110,0%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1528,92
|
60,43
|
63,71
|
105,4%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17,73
|
4,37
|
5,39
|
123,3%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
3112,70
|
179,10
|
189,36
|
105,7%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
47,41
|
81,67
|
79,02
|
96,8%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
51,10
|
504,90
|
489,71
|
97,0%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
82,94
|
514,63
|
518,38
|
100,7%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
109,19
|
44,29
|
45,50
|
102,7%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
49,39
|
24,39
|
24,70
|
101,3%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
63,56
|
36,44
|
38,67
|
106,1%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
99,77
|
48,68
|
49,89
|
102,5%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
27,35
|
345,75
|
341,88
|
98,9%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
20,99
|
52,90
|
61,22
|
115,7%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
32,63
|
48,83
|
54,38
|
111,4%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
34,74
|
92,98
|
101,33
|
109,0%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
185,26
|
23,55
|
27,79
|
118,0%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
96,78
|
148,28
|
150,01
|
101,2%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
|
5068,57
|
5142,96
|
101,5%
Смотреть комментарии → Комментариев нет