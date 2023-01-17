Стоимость минимального набора продуктов пошла в рост

В декабре 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 1,5 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего подорожали: соль (+23,3%), огурцы (+18%) и капуста (+15,7).

Немного подешевели мука, хлеб и картофель.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе повысилась до 5 143 рублей против 5 069 рублей месяцем ранее.

При этом, по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен составил 111,6 процента (рост на 11,6%), в том числе на продовольственные товары – 108,7 (+8,7%), непродовольственные – 115,1 (+15,1%), платные услуги населению – 111,4 (+11,4%).

Напомним, по официальным данным реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) продолжают снижаться. Так в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они уменьшились на 5,7 процента, а в январе-сентябре, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уменьшились на 5,3 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

