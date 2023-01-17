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Стоимость минимального набора продуктов пошла в рост

17.01.2023, 7:59, Главное
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В декабре 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 1,5 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего подорожали: соль (+23,3%), огурцы (+18%) и капуста (+15,7).

Немного подешевели мука, хлеб и картофель.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе повысилась до 5 143 рублей против 5 069 рублей месяцем ранее.

При этом, по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен составил 111,6 процента (рост на 11,6%), в том числе на продовольственные товары – 108,7 (+8,7%), непродовольственные – 115,1 (+15,1%), платные услуги населению – 111,4 (+11,4%).

Напомним, по официальным данным реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) продолжают снижаться. Так в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они уменьшились на 5,7 процента, а в январе-сентябре, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уменьшились на 5,3 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в декабре, рублей 

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15

1,25

509,72

620,13

637,15

102,7%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4

0,33

282,29

92,84

94,10

101,4%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14

1,17

168,16

195,55

196,19

100,3%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,8

0,15

629,68

92,54

94,45

102,1%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14

1,17

170,09

195,06

198,44

101,7%

Сельдь соленая, кг 

0,7

0,06

270,08

14,79

15,75

106,5%

Масло сливочное, кг 

1,8

0,15

841,12

122,27

126,17

103,2%

Масло подсолнечное, кг 

7

0,58

122,81

71,21

71,64

100,6%

Маргарин, кг 

6

0,5

245,09

122,50

122,55

100,0%

Сметана, кг 

1,8

0,15

281,16

42,22

42,17

99,9%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110

9,17

65,44

578,24

599,87

103,7%

Творог нежирный, кг

10

0,83

367,58

292,77

306,32

104,6%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,5

0,21

702,69

137,87

146,39

106,2%

Яйца куриные, 10 шт, 

18

1,5

73,71

107,20

110,57

103,1%

Сахар-песок, кг 

20

1,67

62,73

107,12

104,55

97,6%

Печенье, кг 

0,7

0,06

259,44

14,34

15,13

105,5%

Карамель, кг 

0,7

0,06

353,67

18,76

20,63

110,0%

Чай черный байховый, кг 

0,5

0,04

1528,92

60,43

63,71

105,4%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,3

17,73

4,37

5,39

123,3%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

3112,70

179,10

189,36

105,7%

Мука пшеничная, кг 

20

1,67

47,41

81,67

79,02

96,8%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115

9,58

51,10

504,90

489,71

97,0%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

82,94

514,63

518,38

100,7%

Рис шлифованный, кг 

5

0,42

109,19

44,29

45,50

102,7%

Пшено, кг 

6

0,5

49,39

24,39

24,70

101,3%

Горох и фасоль, кг 

7,3

0,61

63,56

36,44

38,67

106,1%

Вермишель, кг 

6

0,5

99,77

48,68

49,89

102,5%

Картофель, кг 

150

12,5

27,35

345,75

341,88

98,9%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35

2,92

20,99

52,90

61,22

115,7%

Лук репчатый, кг 

20

1,67

32,63

48,83

54,38

111,4%

Морковь, кг 

35

2,92

34,74

92,98

101,33

109,0%

Огурцы свежие, кг 

1,8

0,15

185,26

23,55

27,79

118,0%

Яблоки, кг 

18,6

1,55

96,78

148,28

150,01

101,2%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

 

  

5068,57

5142,96

101,5%



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