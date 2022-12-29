Хвойные растения в ландшафтном дизайне
29.12.2022, 15:40, Новости
Теги: Благоустройство
С каждым годом все больше людей увлекаются ландшафтным дизайном. Благодаря правильному подходу можно преобразить до неузнаваемости двор и прекратить обычный сад в произведение искусства. Кто-то приглашает специалистов, а кто-то занимается работами самостоятельно.
Все мы помним то время, когда владельцы дач сажали огород и каждый клочок земли стремились засадить томатами или картошкой. Сегодня владельцы загородных домов смотрят на наличие земли немного иначе. Они сажают не только фруктовые деревья в саду, но и обращают внимание на декоративные растения, которые выглядят презентабельно.
Среди декоративных растений выделяются хвойные деревья и кустарники www.dolinasad.by/hvoynye-rasteniya/. В нашей стране такие растения растут в широком многообразии и подобрать подходящий вариант не составит труда. Каждый желающий подберет растение, которое займет достойное место на любом участке. Хвойные растения не требуют особого ухода и отлично приживаются в любых районах.
Хвойные растения пользуются популярностью не просто так. Все дело в том, что они не просто презентабельно выглядят круглый год, но и позволяют создавать уникальные композиции. Все эти растения славятся уникальными свойствами и для того, чтобы их посадить, не нужно готовить почву или как-то укрывать их на зиму. Для тех, кто не любит заниматься садово-огородными работами, а также не всегда проживает в загородном доме, эти растения – идеальный вариант.
Почему ландшафтные дизайнеры выбирают хвойные растения?
Про эстетические свойства говорить даже не стоит, потому что хвойные растения выглядят прекрасно. Вечнозелёные деревья и кустарники не боятся мороза и осенью не сбрасывают свои листочки.
Эти растения полезны не только природе. Если правильно подобрать растение, то оно принесет пользу и человеку. Например,
- Хвойные растения могут поглощать шум. К тому же, во дворе, где растут такие растения нет пыли.
- Удерживают ветер. Если участок не огорожен или находится на самом краю, то обязательно стоит посадить такие растения.
- Могут изменить микроклимат. Конечно, растения повлияют не на всю улицу. Зато во дворе, где они растут, будет совершенно другая обстановка, которая будет располагать к общению и приятному времяпровождению.
- Хвоя – природный антисептик. Растения могут остановить размножение вирусов и бактерий. К тому же, многие насекомые боятся хвойных растений и стараются облетать участок, где они растут, стороной.
- Наполняют воздух кислородом и различными фитонцидами.
Если владельцы загородного дома хотят жить на красивом участке или наслаждаться благоприятным микроклиматом, то им стоит купить хвойные растения и посадить на своем участке. Ландшафтные дизайнеры создают красивые и уникальные композиции, которые выглядят презентабельно.
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