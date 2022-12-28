Что нужно знать о сетке рабица?

Сетка рабица широко используется в качестве ограждения различной территории и других объектов. Простота изготовления сетки позволяет быстро производить ее на специализированном оборудовании. Иногда применяются простые станки, где при помощи вкручивания проволочных спиралей друг в друга с совмещением с плоским витком, получаются полотна сетки. Также изготавливается она и на высокопроизводительных полуавтоматических станках. Что касается стоимости, то она зависит от использованных технологий изготовления и популярности бренда производителя. Покупать сетку лучше всего в надежных и проверенных компаниях.

Сетка рабица для забора

Сегодня многие отдают предпочтения заборам из сетки рабица благодаря ее доступности и низкой стоимости. С ее помощью можно создать надежное ограждение как для загородного дома, так и для различных городских сооружений. Забор из сетки рабица обладает большим количеством преимуществ:

высокая прочность;

долгий срок службы;

практичность;

универсальность;

легкость монтажа;

низкая цена;

возможность создать прозрачный забор.

Благодаря наличию специального защитного покрытия сетка рабица не боится коррозии и будет эффективно выполнять свои функции на протяжении многих лет. Если сравнить этот материал с другими, из которых изготавливают ограждения, то сетка рабица — наиболее бюджетный и доступный вариант.

Особенности и применение сетки рабица

Широкое применение и использование нашла сетка рабица для ограждений площадок и территорий, сооружений, объектов и зданий. Также применяется этот материал для цикла теплоизоляционных работ в шахтах и на рудниках, используется в качестве материалов для установки вольеров для животных. Настоящей находкой стало применение сетки для просеивания различных материалов.

Для защиты сетки от ржавчины используется технология оцинкования, покраска или специальные полимеры. Если сетка защищается методом горячего оцинкования, то производители дают гарантию, что данный материал не будет подвергаться разъеданию ржавчиной на протяжении 20 лет и больше. Покрытие полимерными составляющими показано в случаях, когда сетка устанавливается вблизи моря. Соль негативно действует на цинк, однако полимеры достойно справляются с солеными брызгами и влажностью. Качественное полимерное покрытие не выгорает на ярком солнце, для определения качества полимера следует посмотреть на внутреннюю часть спирали, чтобы убедиться, что там на покрытии нет сколов, порезов или царапин.