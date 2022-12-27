От покерных слот-машин до игровых автоматов онлайн казино

Известно ли вам, что первый игровой автомат был без барабанов? Слот-машина с покерными правилами появилась еще в 1879 году. А какая компания первой изобрела электронный аналог современных игровых автоматов, в которые сегодня можно поиграть онлайн в Селектор казино ? Чтобы узнать историю создания слотов 777, читайте далее.

Какими были первые игровые автоматы

По одной версии, самая первая слот-машина появилась не в Америке, а в Британии. Это было в 1879 году. В этой игре, основанной на правилах покера, не было ни барабанов, ни символов. По другой версии, первый «однорукий бандит» изобрели американцы только в 1890 году.

В разработке Ситтмана и Питта было 5 барабанов, а на каждом из них по 10 игральных карт – всего 50 символов. Выигрыш приносила комбинация картинок или покерная рука. Призы выдавались в клубах или барах.

После покерных слот-машин появились и другие изобретения:

однорукий бандит с механическим рычагом;

аппарат «Колокол Свободы»;

фруктовый слот 777;

электромеханический эмулятор;

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В самых первых слотах тоже использовались монеты. Игрок делал ставку, тянул за рычаг, запуская вращение, и ждал остановки барабанов. Правда, выигрыши были нестандартные: победители получали сигары, напитки или сладости.

Однорукий бандит

Этот вид игровых автоматов изобрел Чарльз Фей. Его однорукий бандит появился в 1893-м. Спустя год он выпустил усовершенствованный слот, который назывался 4-11-44 – такая комбинация приносила максимальный выигрыш. Механический аппарат Фея, установленный в одном из салунов Сан-Франциско, стал настолько популярным, что у изобретателя появилась фабрику по производству игровых устройств.

Liberty Bell

Идея создания Liberty Bell тоже принадлежит Чарльзу Фею. В слоте «Колокол Свободы» появились автоматические выплаты, как в казино. 3 барабана запускались специальным рычагом, а для получения награды в 10 никелей, нужно было подождать, пока выпадут три колокольчика. Призовые комбинации формировали и карточные знаки.

Фруктовый слот

Fruit Machine – первая фруктовая машина, в которой не было карт. На барабанах вращались вишенки, лимоны, яблоки, виноград, арбуз, апельсины и bar. В первых фруктовых слотах выпадали нестандартные выигрыши. Игрок получал не деньги, а шоколад и конфеты.

Игровые автоматы онлайн казино

Первое международное онлайн казино открылось в 1995-м, а за год до этого на специализированной выставке компания Микрогейминг представила электронный аналог механического эмулятора. Он был наделен 3 барабанами, а выигрышные комбинации выпадали на единственной линии. Выплата начислялась в зависимости от множителей картинок. Слот мгновенно стал популярным среди игроков Gaming Club.

Сегодня казино предлагают от 300-500 до 9000 азартных игр на любой вкус. Пользователи выбирают слоты по проценту возврата и уровню волатильности, по количеству линий выплат и бонусным функциям, по диапазону ставок и размеру выигрышей. Есть в казино и большая коллекция аппаратов с прогрессивными джекпотами.