Кому платить по долгам умершего родственника?

– У нас умер родной дядя. Мы знаем, что у него есть непогашенный кредит, а может и еще какие-то долги, сейчас пытаемся это выяснить. Встает вопрос – а кому по этим долгам расплачиваться? В каких случаях по долгам умершего родственника можно не платить? – Александр Р., Ярославская область

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Над этим вопросом действительно должны задуматься те родственники умершего, которые по закону являются его наследниками. Поскольку наследство включает в себя не только имущество, но и долги покойного, и кредиторы имеют право требовать у наследников их погашения. Не платить по этим долгам можно, только отказавшись от наследства целиком.

Выяснить, были ли у человека долги и в каком объеме, поможет нотариус, который ведет наследственное дело. По просьбе наследника он может запросить эту информацию в бюро кредитных историй и Федеральной службе судебных приставов. В Федеральной налоговой службе он может уточнить, нет ли у скончавшегося человека долгов по налоговым платежам.

По наследству передаются не все долги. Например, алименты или штрафы за умершего выплачивать не надо. Выплачиваются только долги банкам, МФО и КПК, долги по коммунальным платежам и налогам. Причем необходимо вернуть не только основной долг и проценты, но и штрафы и пени, начисленные к моменту смерти человека.

Наследники обязаны погашать долги только в пределах стоимости имущества, которое им досталось. Если задолженность больше, чем суммарная стоимость наследства, кредитор просто списывает остаток долга.

Однако, если при заключении кредитного договора ваш умерший родственник застраховал свою жизнь и здоровье, то погашать кредит его наследникам, возможно, и не придется. Им следует обратиться в страховую компанию и банк, предоставив необходимые документы по страховому случаю. Однако в договоре страхования могут быть прописаны ограничения, и важно их внимательно изучить. Далеко не все виды смерти могут считаться страховым случаем. Например, если человек страдал от смертельной болезни, которую скрыл от страховой компании, страховщик не станет гасить долги — они перейдут к наследникам.

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